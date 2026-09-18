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Düzce kent konseyinde yeni dönem: Orhan Yılmaz başkan seçildi

Düzce Kent Konseyi olağan genel kurulunda yapılan açık oylamada tek listeyle gidilen seçimde Orhan Yılmaz oy birliğiyle 2026-2028 dönem başkanı seçildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce kent konseyinde yeni dönem: Orhan Yılmaz başkan seçildi

Düzce kent konseyinde yeni dönem: Orhan Yılmaz başkan seçildi

Düzce Belediyesi Kent Konseyi olağan genel kurulunun ikinci oturumu, Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi Toplantı Salonu'nda tamamlandı. Yapılan açık oylamada tek aday olarak girilen seçimde Orhan Yılmaz oy birliğiyle Kent Konseyi başkanı seçildi ve 2026-2028 döneminde göreve başlayacak yönetim resmen belirlendi.

Genel kurulun günü ve işleyişi:

Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı; ardından divan heyeti oluşturularak önceki döneme ilişkin faaliyetler katılımcılarla paylaşıldı. Mevcut çalışmaların değerlendirilmesinin ardından yönetim seçimine geçildi. Seçim tek listeyle yapıldı ve katılımcıların tamamının oyunu alan liste kabul edildi.

Veda konuşması ve teşekkürler:

Görevi devreden Kent Konseyi Başkanı Cihan Ünal, 3 Ağustos 2024'ten bugüne yürüttükleri çalışmaları özetledi ve projelerin hayata geçirilmesinde destek veren Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür etti. Ünal, dezavantajlı gruplar, kadınlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen ortak çalışmaların önemine vurgu yaparak birlikte çalıştığı ekibe şükranlarını iletti. Konuşmasında, bayrak değişiminden sonra da kent konseyi için desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Belediyenin yaklaşımı ve beklentiler:

Başkan Yardımcısı Hasan Günden ise kent konseylerinin şehir yönetiminde ortak aklı güçlendiren platformlar olduğuna dikkat çekti. Günden, Düzce Belediyesi olarak konseyin sosyal, kültürel ve toplumsal katkılarına değer verdiklerini ve şehrin yararına olacak her çalışmada desteğin devam edeceğini söyledi.

Yeni yönetim ve hedefler:

Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda Ulviye Dikmen, Soner Günher, Hikmet Yiğit ve İlhami Atasever yer aldı. Başkan seçilen Orhan Yılmaz, 38 yıllık sivil toplum tecrübesine değinerek Düzce için saha ağırlıklı, katılımcı bir çalışma sözü verdi. Yılmaz, kent sakinlerinin görüş ve dileklerini belediye, valilik ve diğer makamlara ileterek ortak çözümler üretme hedefinde olacaklarını vurguladı.

Genel kurulda ayrıca Orhan Yılmaz tarafından Cihan Ünal’a plaket takdim edildi. Yeni yönetim, yönetmeliğin öngördüğü şekilde iki yıllık görev süresi boyunca kent meselelerinde aracılık, öneri iletme ve toplumsal katılımın güçlendirilmesi öncelikleriyle çalışacak.

DÜZCE BELEDİYESİ KENT KONSEYİ OLAĞAN GENEL KURULU İKİNCİ OTURUMU DÜZCE BELEDİYESİ ÇOCUK...

DÜZCE BELEDİYESİ KENT KONSEYİ OLAĞAN GENEL KURULU İKİNCİ OTURUMU DÜZCE BELEDİYESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. YAPILAN AÇIK OYLAMADA KENT KONSEYİNİN YENİ BAŞKANI ORHAN YILMAZ OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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