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Düzce Konuralp'te komşuların yardımıyla zemin kat yangını kontrol altına alındı

Konuralp 521. Sokak'ta 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, komşuların yardımı ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; çıkış nedeni inceleniyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 18:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce Konuralp'te komşuların yardımıyla zemin kat yangını kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Düzce'nin Konuralp bölgesinde, 521. Sokaktaki 4 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede yayıldı ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Müdahale ve tahliye:

Yangını fark eden komşular, evdekileri dışarı çıkararak müdahaleye başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına hızla başladı ve ekipler 2 odada etkili olan alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı.

Yangında maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Değerlendirme:

Komşuların zamanında müdahalesi ile itfaiyenin hızlı çalışması, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önledi. Yapılacak teknik inceleme, olası nedenlerin tespit edilmesine katkı sağlayacak.

DÜZCE’DE 4 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE...

DÜZCE’DE 4 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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