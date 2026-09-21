Düzce Longoni Cup ile 3 bant bilardoda buluştu

3 Bant Bilardo Longoni Cup Türkiye Şampiyonası, Düzce'nin ev sahipliğinde düzenlenerek bir hafta boyunca ülkenin dört bir yanından gelen sporcuları ağırladı. Organizasyon, hem yüksek katılımıyla hem de milli sporcuların yer aldığı kadrosuyla ilgi çekti.

organizasyon ve katılım:

Turnuvaya toplam 160 sporcu katıldı; aralarında dünya ve Türkiye şampiyonalarında dereceler elde etmiş milli sporcular da bulunuyordu. Etkinlik, Düzce Belediyesi ana sponsorluğunda gerçekleşirken, kentteki spor altyapısı ve düzenin gösterdiği performans, organizasyonun sorunsuz ilerlemesine katkı sağladı. Bir hafta süren maçlar boyunca seyirci ilgisi ve sporcu çeşitliliği, bilardo camiasının dikkatini Düzce'ye çekti.

dereceler ve ödül töreni:

Şampiyonada ilk üçe giren sporcular şu şekilde belirlendi: birinci Berkay Karakurt, ikinci Gökhan Salman; üçüncülüğü ise Mehmet Aksoy (Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü) ile Emrullah Başeğmez (Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü) elde etti. Turnuva sonunda dereceye giren sporcuların ödülleri, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan tarafından takdim edildi.

Longoni Cup, Düzce için yalnızca bir spor müsabakası olmanın ötesinde kentte spor turizmi ve tanıtım açısından da fırsat sundu. Yüksek katılım ve başarılı organizasyon, ilerleyen dönemlerde benzer etkinliklerin Düzce'de tekrarlanabileceğine dair olumlu bir izlenim bıraktı.

3 BANT BİLARDO LONGONİ CUP TÜRKİYE ŞAMPİYONASI, DÜZCE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN 160 SPORCUNUN KATILDIĞI ŞAMPİYONA DÜZENLENDİ.