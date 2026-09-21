Dolar 48,7991 +0,08%
Euro 56,0078 +0,01%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.895,90 -0,67%
EUR/USD 1,1473 -0,15%
Brent Petrol 95,12 -4,20%
--°

Düzce Longoni Cup ile 3 bant bilardoda buluştu

3 Bant Bilardo Longoni Cup Türkiye Şampiyonası Düzce'de 160 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi; dereceye girenler Berkay Karakurt ve Gökhan Salman oldu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Düzce Longoni Cup ile 3 bant bilardoda buluştu

Düzce Longoni Cup ile 3 bant bilardoda buluştu

3 Bant Bilardo Longoni Cup Türkiye Şampiyonası, Düzce'nin ev sahipliğinde düzenlenerek bir hafta boyunca ülkenin dört bir yanından gelen sporcuları ağırladı. Organizasyon, hem yüksek katılımıyla hem de milli sporcuların yer aldığı kadrosuyla ilgi çekti.

organizasyon ve katılım:

Turnuvaya toplam 160 sporcu katıldı; aralarında dünya ve Türkiye şampiyonalarında dereceler elde etmiş milli sporcular da bulunuyordu. Etkinlik, Düzce Belediyesi ana sponsorluğunda gerçekleşirken, kentteki spor altyapısı ve düzenin gösterdiği performans, organizasyonun sorunsuz ilerlemesine katkı sağladı. Bir hafta süren maçlar boyunca seyirci ilgisi ve sporcu çeşitliliği, bilardo camiasının dikkatini Düzce'ye çekti.

dereceler ve ödül töreni:

Şampiyonada ilk üçe giren sporcular şu şekilde belirlendi: birinci Berkay Karakurt, ikinci Gökhan Salman; üçüncülüğü ise Mehmet Aksoy (Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü) ile Emrullah Başeğmez (Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü) elde etti. Turnuva sonunda dereceye giren sporcuların ödülleri, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan tarafından takdim edildi.

Longoni Cup, Düzce için yalnızca bir spor müsabakası olmanın ötesinde kentte spor turizmi ve tanıtım açısından da fırsat sundu. Yüksek katılım ve başarılı organizasyon, ilerleyen dönemlerde benzer etkinliklerin Düzce'de tekrarlanabileceğine dair olumlu bir izlenim bıraktı.

3 BANT BİLARDO LONGONİ CUP TÜRKİYE ŞAMPİYONASI, DÜZCE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE BAŞARIYLA...

3 BANT BİLARDO LONGONİ CUP TÜRKİYE ŞAMPİYONASI, DÜZCE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN 160 SPORCUNUN KATILDIĞI ŞAMPİYONA DÜZENLENDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor
images

Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor
images

Dursun Ali Arslan anısına Gebze'de düzenlenen turnuva ilk günde vefayı sahaya ta...
images

Elazığspor tribünlerinde tek ses hedefiyle taraftarlar Gakgoşlar altında birleşt...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor

Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor

Söz verdik yaptık: Zeytin Dalı ve Kızılçay Bulvarı Aydın trafiğine açılıyor

Kimliği tespit edildi: Filo Jet faciasında 19 Eylül'de bulunan kişi Mehmet Bayhan çıktı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı