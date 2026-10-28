Düzce merkezinde Anıt Eser çevresine bütüncül 46 dönümlük kent parkı yükseliyor

Merkez Park ve anıt eser çevresi düzenlemesi:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün "Düzce İçin 100 Proje" programı kapsamında yürütülen çalışmaların merkezinde Merkez Park ve Anıt Eser bulunuyor. 46 dönümlük alanda uygulanan proje büyük ölçüde tamamlanırken, alanın şehir dokusuyla uyumlu, bütüncül bir tasarımla kente kazandırılması hedefleniyor.

kapsam ve bileşenler:

Millet Bahçesi-2 çalışmaları çerçevesinde planlanan düzenlemelerle 15 Temmuz Şehitleri Parkı ve amatör spor kulüplerinin maçlarını oynadığı sentetik çim saha Merkez Park alanına dahil edilecek. Proje kapsamında Anıt Eser ve çevresindeki yeşil alanlar tek bir şehir parkı kimliğinde bütünleşecek; ayrıca Konuralp Gazi Anıtı da alanın içine katılacak şekilde değerlendirilmesi planlanıyor.

tasarım ilkeleri ve süreç:

Başkan Özlü, proje alanında teknik ekiple bir araya gelerek yapılacak düzenlemeleri istişare etti. Özlü çalışmalara ilişkin olarak, "Düzce’ye bir anıt eser bırakmak istiyoruz. Anıt eserin inşası devam ediyor. Bu eserle uyumlu bir park mimari tasarımı düşünelim. Kopya istemiyoruz, özgün bir şey istiyoruz. Anıt eser özgün bir eser" sözleriyle projenin özgünlük vurgusunu ortaya koydu.

Özlü ayrıca tasarımda bütünlüğe dikkat çekerek, "Burası 46 dönüm bir alan. Konsept olarak düşünürken burayı ayırmayalım. Bütünlük arz etsin. Bir büyük park içerisinde bir anıt eser. Anıt eserle sağı, solu ve arkası bütünlük arz etsin. Asla bölmeyeceğiz, arada bir engel olmayacak. Tek park, Merkez Park" ifadeleriyle Merkez Park anlayışını özetledi.

Proje yöneticileri ve teknik ekip, alanın mimari kimliğinin korunması ve Anıt Eser ile park alanlarının uyumlu biçimde tasarlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Faruk Özlü, proje çalışmalarının kısa sürede sonuçlandırılmasını ve tasarımın yeniden değerlendirilmesi için tekrar bir araya gelineceğini belirtti.

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