Düzce mezarlıklarında standart dönüşüm: aile parselleri bordür ve duvarlarla yenileniyor

Belediye çalışmalarıyla mezarlıklarda düzen ve estetik sağlanıyor

Düzce Belediyesi, kent genelindeki mezarlıkların bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mezarlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan uygulama ile Şehir Mezarlığı'nda aile mezarlığı parselleri tek tip bordür taşlarla yeniden sınırlandırılıyor. Bu yaklaşım, çevre düzeni ve görsel uyum açısından düzgün bir görüntü oluşturmayı hedefliyor.

Ayrıca ekipler, yıllar içinde tahrip olmuş mezar yerlerinde tespit yaparak eş zamanlı toprak tesviye, bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor. Yapılan tespitlere göre parsel çalışmaları için toplam 6 bin metre uzunluğunda alanın düzenlenmesi planlanıyor ve yapımın kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor.

Mahalle mezarlıklarında duvar çalışmaları:

İhale kapsamında mahalle mezarlıklarının eksikleri de gideriliyor. Soğukpınar mezarlığında dış duvar yapımında toplam 130 metreye ulaşılırken, Aziziye mahalle mezarlığında dış duvar uzunluğu 140 metre olarak kaydedildi. Yıl içinde ayrıca Şehir Mezarlığı'nda 770 metre, Çamköy Mezarlığı'nda 155 metre, Akpınar Mezarlığı'nda 40 metre ve Dedeler Mezarlığı'nda 15 metre duvar çalışması yapılması planlanıyor.

2027 hazırlığı: yollar beton olacak:

Mezarlık İşleri Müdürlüğü açıklamasına göre, mahallelerdeki duvar uygulamaları ve aile parsellerinin yeniden düzenlenmesinin tamamlanmasının ardından Şehir Mezarlığı için 2027 hazırlıkları kapsamında tüm araç ve yaya yolları beton yol şeklinde yeniden düzenlenecek. Bu düzenleme, ulaşım ve bakım kolaylığı sağlamayı hedefliyor.

Çalışmalar, hem estetik hem de fonksiyonel amaçlarla planlanmış olup, ilgili ekiplerin koordineli çalışmasıyla mezarlık alanlarında uzun vadeli düzenin sağlanması öngörülüyor.

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BAŞLATILAN AİLE MEZARLIĞI PARSELLERİNİN BORDÜR TAŞLARLA YENİDEN DÜZENLENMESİ DEVAM EDERKEN TAHRİP OLAN MEZARLIKLARDA TOPRAK TESVİYE ÇALIŞMALARI DA EŞ ZAMANLI OLARAK YÜRÜTÜLÜYOR.