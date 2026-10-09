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Düzce Muncurlu'da fabrika alevlerle mücadele ediyor

Düzce'nin Muncurlu köyündeki ahşap mutfak dolabı fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi; müdahale sürüyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce Muncurlu'da fabrika alevlerle mücadele ediyor

olayın seyri:

Alınan bilgiye göre, Düzce'nin Muncurlu köyünde faaliyet gösteren ahşap mutfak dolabı üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bir bölümünü sardı ve yükselen yoğun dumanlar çevreden görünür hâle geldi.

müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etmek için çalışma başlattı; söndürme ve soğutma faaliyetleri devam ediyor.

çevre güvenliği ve risk değerlendirmesi:

Yangının çevrede bulunan yerleşim alanlarına sıçrama ihtimali üzerine ekipler önlemleri artırdı. Bölgedeki duman ve alev yoğunluğu nedeniyle vatandaşların güvenliği öncelikli tutuluyor ve çalışmaların tamamlanmasına kadar müdahaleler yoğunlaştırılıyor.

Yetkililer yangının çıkış nedeni ile ilgili tespitlerin sürebileceğini belirtirken, müdahale ekipleri olay yerindeki çalışmaları sürdürüyor. Gelişmelere ilişkin yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.

DÜZCE&#039;NİN MUNCURLU KÖYÜNDEKİ AHŞAP MUTFAK DOLAPLARI ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA YANGIN ÇIKTI....

DÜZCE'NİN MUNCURLU KÖYÜNDEKİ AHŞAP MUTFAK DOLAPLARI ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA YANGIN ÇIKTI. EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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