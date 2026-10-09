Düzce Muncurlu'da fabrika alevlerle mücadele ediyor

olayın seyri:

Alınan bilgiye göre, Düzce'nin Muncurlu köyünde faaliyet gösteren ahşap mutfak dolabı üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bir bölümünü sardı ve yükselen yoğun dumanlar çevreden görünür hâle geldi.

müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etmek için çalışma başlattı; söndürme ve soğutma faaliyetleri devam ediyor.

çevre güvenliği ve risk değerlendirmesi:

Yangının çevrede bulunan yerleşim alanlarına sıçrama ihtimali üzerine ekipler önlemleri artırdı. Bölgedeki duman ve alev yoğunluğu nedeniyle vatandaşların güvenliği öncelikli tutuluyor ve çalışmaların tamamlanmasına kadar müdahaleler yoğunlaştırılıyor.

Yetkililer yangının çıkış nedeni ile ilgili tespitlerin sürebileceğini belirtirken, müdahale ekipleri olay yerindeki çalışmaları sürdürüyor. Gelişmelere ilişkin yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.

DÜZCE'NİN MUNCURLU KÖYÜNDEKİ AHŞAP MUTFAK DOLAPLARI ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA YANGIN ÇIKTI. EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.