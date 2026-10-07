Düzce projelerinin yol haritası valilik toplantısında netleşti

Toplantı genel değerlendirmesi:

Düzce Valiliğinde Vali Mehmet Makas başkanlığında haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde yürütülen çalışmalar ile devam eden ve planlama aşamasında bulunan projelerin son durumları gözden geçirildi.

gündemdeki projelerin durumu:

Toplantıda, devam eden projeler ile planlama aşamasındaki projeler ayrı ayrı ele alındı. Her iki grupta da projenin mevcut aşaması ve yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı görüş alışverişi yapıldı.

Vali Makas, ilgili birimlerden ve vali yardımcılarından projelerde gelinen aşama ve uygulama süreçlerine ilişkin bilgiler aldı ve saha uygulamalarına ilişkin notlar iletildi.

bilgi akışı ve öncelikler:

Toplantının diğer gündem maddesi olarak önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi. Katılımcılar, proje önceliklendirmesi ve koordinasyon ihtiyaçları üzerine görüş bildirdi.

Valilik bünyesinde yapılan bu tür haftalık değerlendirmelerin, kent genelindeki projelerin takip ve koordinasyonunu sağlamaya dönük olduğu vurgulandı.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA, KENT GENELİNDE DEVAM EDEN VE PLANLAMA AŞAMASINDA BULUNAN PROJELER ELE ALINDI.