Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonun ilk gösterimini büyük ilgiyle gerçekleştirdi. Sahneye konan 'Bugün Git Yarın Gel' adlı oyun, salonu dolduran tiyatroseverlerden bol kahkaha aldı ve gösteri sonunda oyuncular uzun süre alkışlandı.

Sezon açılışı ve gösterimler:

Sezon açılışında izleyicilerin yoğun katılımı dikkat çekti. Belediye yetkilileri, gecede sahneye çıkarak oyunculara ve salona gelen vatandaşlara teşekkür etti. Gösterimler, 2027 Ocak ayına kadar planlandığı şekilde her perşembe akşamı ücretsiz olarak sahnelenecek.

Oyun atmosferi ve izleyici tepkisi:

Oyun, eğlenceli sahne kurgusu ve ritimli oyunculuklarla izleyicinin beğenisini kazandı. Salonun doluluğu ve gösteri sonundaki coşkulu alkışlar, yapımın şehir tiyatrosu repertuarında güçlü bir başlangıç yaptığını gösterdi. Düzce Belediyesi, tiyatroseverleri sezon boyunca yapılacak gösterimlere davet etti ve desteğe teşekkür etti.

Yerel kültür faaliyetlerinin canlandırılmasına yönelik bu adım, hem sahne sanatlarına erişimi artırmayı hem de kentteki izleyici profilini genişletmeyi amaçlıyor. Tiyatro programı hakkında bilgi almak isteyenler, Düzce Belediyesi duyurularını takip edebilir.

DÜZCE BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU, YENİ SEZONU “BUGÜN GİT YARIN GEL” ADLI OYUNLA AÇTI. TİYATROSEVERLERLE BULUŞAN OYUN, OCAK AYINA KADAR HER PERŞEMBE AKŞAMI ÜCRETSİZ OLARAK SAHNELENECEK.