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Düzce TSO meclisi, seçime hazırlık vurgusuyla son kez toplandı

Düzce TSO Meclisi, Tanju Acar başkanlığında son kez toplandı; meclis üyeleri veda pastası kesti, seçim komisyonu kurularak 18 Ekim 2026 için süreç başlatıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce TSO meclisi, seçime hazırlık vurgusuyla son kez toplandı

Düzce TSO meclisi son toplantısını gerçekleştirdi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, yeni Meslek Komitesi seçimleri öncesinde son kez bir araya geldi. Toplantıya Meclis Başkanı Tanju Acar başkanlık etti ve meclis üyeleri, dört yıllık çalışma döneminin kapanışını simgeleyen bir araya gelişte toplu fotoğraf çekildi ve veda pastası kesildi. Katılımcılar, geride bırakılan dönemin değerlendirmesini yaparak seçim sürecine odaklandı.

veda töreni ve toplu fotoğraf

Toplantı öncesinde gerçekleştirilen tören niteliğindeki uğurlamada meclis üyeleri anı fotoğrafı çektirdi ve dönem sonunu işaret eden veda pastası kesildi. Üyeler, dört yıllık dönemin tamamlanmasının ardından yeni dönem için yapılacak seçime hazırlanma kararlılığını dile getirdi.

seçim komisyonu ve yönetim kurulu sunumu

Gündemde, 18 Ekim 2026 tarihinde yapılacak Meslek Komitesi Seçimleri yer aldı ve seçim sürecinin yönetimi için Seçim Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Kurulun oluşturulmasıyla birlikte seçim takvimi ve uygulama esaslarının şekillendirilmesine yönelik hazırlıklara start verildi.

Toplantının son bölümünde Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, oda tarafından yürütülen projeler ve faaliyetleri içeren bir sunum yaptı. Bıyık’ın değerlendirmesinde, kurumun son dört yılda hayata geçirdiği çalışmalar özetlendi ve önümüzdeki seçimler sonrası devredilecek sorumluluklara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

18 Ekim seçimleriyle birlikte Düzce TSO’da yeni dönem resmen başlatılmış olacak; meclis üyeleri ise veda ve hazırlık sürecinin ardından seçime odaklanacak.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİSİ, 18 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK MESLEK KOMİTESİ SEÇİMLERİ...

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİSİ, 18 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK MESLEK KOMİTESİ SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE MEVCUT DÖNEMİNİN SON TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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