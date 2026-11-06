Düzce TSO'da yeni meclis görevi devraldı

devir teslim töreninde konuşmalar:

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) 2022-2026 dönemi meclisinin görev süresinin sona ermesi nedeniyle düzenlenen devir teslim töreni, oda yöneticileri ile önceki ve yeni meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı İshak Şengüloğlu, seçim sürecinin olgunlukla tamamlandığını ve bu sonucun odanın kurumsal gücünü gösterdiğini vurguladı.

Şengüloğlu konuşmasında, "Seçim sürecinin olgunlukla ve demokratik bir anlayışla sonuçlanması, odamızın kurumsal gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Göreve gelen tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Önceki dönem yönetim kurulu başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Kendilerine, Düzce’nin ticaret ve sanayi hayatına verdikleri emek, gösterdikleri sorumluluk ve oda çatısı altında sürdürdükleri hizmet için şükranlarımı sunuyorum. Önceki dönemde birlikte başladığımız ve devam eden tüm projeleri gerektiği gibi sonuçlandırarak Düzce’ye kazandıracağız. Görev süresi tamamlanan başkanımıza ve meclis üyelerimize tekrar teşekkür ediyor, yeni dönemde birlikte yürüyeceğimiz tüm yol arkadaşlarımıza başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

meclis başkanının değerlendirmesi:

Meclis Başkanı Ümit Yıldırım da törende önceki dönem meclis üyelerine katkılarından ötürü teşekkür etti. Yıldırım, devir teslim ile yeni bir dönemin başladığını belirterek kamu ve özel sektörle sürekli diyalogun, ilde ortak aklın daha verimli çalışmasına katkı sağlayacağını söyledi. Kendisi, çalışma arkadaşlarına başarı dileklerini iletti ve odanın geldiği konumda emeği geçen herkese minnettarlığını ifade etti.

plaket takdimi ve kapanış:

Açılış konuşmalarının ardından plaket törenine geçildi. Önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar plaketlerini Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ve Meclis Başkanı Ümit Yıldırım elinden aldı. Plaket töreninde Erdoğan Bıyık birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, devam eden projelerde başarı temennisinde bulundu. Tanju Acar ise yeni dönemde önceki başarıların üzerine daha fazlasının eklenmesini dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

Tören, önceki dönem meclis üyelerine plaketlerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandı. Etkinlik, hem geçmiş döneme şükran sunma hem de yeni döneme güçlü bir başlangıç yapma mesajı verdi.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (DTSO) GÖREV SÜRESİ TAMAMLANAN 2022-2026 DÖNEMİ MECLİSİ İÇİN DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.