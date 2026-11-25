Düzce Üniversitesi eğitimde yeniliği rozetle tescilledi

Düzce Üniversitesi, akademisyenlerin derslerinde geliştirdikleri başarılı uygulamaları ödüllendirmek amacıyla hayata geçirdiği dijital rozet uygulamasını tanıttı. Rektörlük Çalıştay Salonu’nda düzenlenen törende ödüller Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından verildi. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç, Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Filiz Acar ile üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.

etkinlik ve değerlendirme süreci:

Üniversitenin Eğitim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Yükseköğretimde İyi Uygulamalar: İlham Veren Dersler etkinliğinde, akademisyenlerin eğitim-öğretim alanındaki uygulamaları değerlendirmeye alındı. Etkinlikte dört kategoride toplam 11 başvuru yapıldı; bunları 9 akademisyen sundu ve yapılan değerlendirme sonucunda 5 akademisyen ödüle layık görüldü.

Değerlendirmede uygulamaların özgünlüğü, öğrencilerin öğrenme süreçlerine sağladığı katkı, öğrenme çıktılarıyla uyumu ve diğer derslerde kullanılabilirliği temel ölçütler olarak benimsendi.

ödül alan çalışmalar ve kategoriler:

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ödül alan akademisyenler ve kategorileri şöyle belirlendi:

Öğrenci Merkezli Öğretim Uygulamaları: Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ali Kuru

Yenilikçi Öğretim Uygulamaları: Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş. Gör. Dr. Bahar Aykaç

Ölçme, Değerlendirme ve Geri Bildirim Uygulamaları: Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. Burak Yüksel

Dijital/Yapay Zeka Destekli Öğretim Uygulamaları: Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. İlyas Temel Şafak ve İşletme Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Nurullah Kurutkan

Ödüller, farklı öğretim yaklaşımlarının ve eğitim teknolojilerinin ders içi uygulamalarda nasıl etkili kullanılabileceğine işaret eder nitelikte seçildi.

dijital rozetin işleyişi ve beklenen etkisi:

Etkinliğin dikkat çeken yeniliği, ödül alan akademisyenler için geliştirilen "Eğitimde İyi Uygulamalar" dijital rozeti oldu. Bu rozetler, ödül sahiplerinin Düzce Üniversitesi internet sitesindeki akademik profil fotoğraflarında yer alacak. Rozete tıklandığında ödül alınan kategori, uygulamanın adı ve kısa açıklaması gösterilecek; böylece başarılar yalnızca belgeyle sınırlı kalmayıp görünür hale gelecek.

Üniversite, uygulamanın Türkiye’deki diğer yükseköğretim kurumlarına örnek olabileceğini vurguluyor. Dijital rozet sistemi, nitelikli öğretimin tanınması ve teşvik edilmesi ile başarılı uygulamaların farklı ders ve bölümlerde paylaşılmasına zemin hazırlamayı hedefliyor.

Etkinlik ayrıca akademisyenler arasında deneyim paylaşımını artırarak, bir derste geliştirilen etkili yöntem ve materyallerin başka derslere uyarlanmasını kolaylaştıracak bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Düzce Üniversitesi, akademik başarının yalnızca araştırma ve yayınla sınırlı olmadığını; öğrencilere sağlanan öğretim kalitesinin de ayrı bir başarı ölçütü olduğunu vurguluyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİMDE BİR İLKE İMZA ATARAK AKADEMİSYENLERİN DERSLERİNDE GELİŞTİRDİKLERİ BAŞARILI UYGULAMALARI DİJİTAL ROZETLE ÖDÜLLENDİRME UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRDİ.