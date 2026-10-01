Düzce Üniversitesi gençlerin teknoloji sahnesinde 13 takımla yer alıyor

Düzce Üniversitesi TEKNOFEST 2026'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ortaklığında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kapılarını açtı. Festival, akademi dünyası, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte teknoloji tutkunları ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getiriyor. Etkinlikler; gösteriler, sergiler ve 14 kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarının finalleriyle dikkat çekiyor.

Düzce Üniversitesi'nin stant sunumu:

Düzce Üniversitesi, TEKNOFEST 2026'ya akademik paydaş olarak katıldı ve 13 takımla finallerde yer alıyor. Üniversite ekibi, E-6 nolu stantta sağlık, havacılık, yapay zekâ, otonom araçlar ve model uydu sistemleri başta olmak üzere geliştirdikleri projeleri ziyaretçilere tanıtıyor. Stand, bünyesinde üretilen Ar-Ge projelerini, akademik çalışmaları ve öğrencilerin inovatif buluşlarını sergileme imkânı sağlıyor.

Başarılar ve katılımcı hedefleri:

Düzce Üniversitesi'nin TEKNOFEST sahnesindeki varlığı geçmişte elde edilen başarılarla da destekleniyor: TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Eğitim Kategorisi'nde Türkiye 3.'lüğü ve Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışması'nda Türkiye ikinciliği üniversitenin çalışmalarını öne çıkarıyor. Bu başarılar, genç araştırmacıların ve mühendis adaylarının festivalde dikkat çekmesine katkı sağlıyor.

TEKNOFEST, Millî Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda gençleri bilime, mühendisliğe ve girişimciliğe teşvik etmeye; teknoloji geliştirme kültürünü toplumun her kesimine yaymaya devam ediyor. Bugüne kadar düzenlenen etkinlikler yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ulaştı ve TEKNOFEST 2026, 4 Ekim 2026 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI VAKFI ORTAKLIĞINDA YÜRÜTÜLEN DÜNYANIN EN BÜYÜK VE PRESTİJLİ HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ TEKNOFEST, ŞANLIURFA'DA BAŞLARKEN, TEKNOFEST 2026’NIN AKADEMİK PAYDAŞLARI ARASINDA BULUNAN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, BU BÜYÜK ORGANİZASYONDA YERİNİ ALDI.