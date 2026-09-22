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Düzce veteriner hekimleri tek listeyle 9. kez aynı başkanı seçti

Düzce Veteriner Hekimleri Odası olağan genel kurul ve seçimlerinde 9. kez ilk toplantıda çoğunluk sağlandı; Şerif Ali Karanfil yeniden başkan seçildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce veteriner hekimleri tek listeyle 9. kez aynı başkanı seçti

Genel kurul sonuçları:

Düzce Veteriner Hekimleri Odası’nın olağan genel kurulu ve seçimleri, oda hizmet binasında üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısı, dokuzuncu kez arka arkaya ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla tamamlandı ve seçimler tek listeyle yapıldı.

Seçim sonucunda mevcut başkan Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı görevine 9. kez seçildi.

Başkanın değerlendirmesi:

Seçimlerin ardından konuşan Şerif Ali Karanfil, genel kurulun meslektaşların yoğun katılımıyla gerçekleştiğini vurguladı. Odanın 2010 yılında kurulduğunu hatırlatan Karanfil, dokuz genel kurulun da ilk toplantıda çoğunluk sağlanarak yapılmasının önemli bir başarı olduğuna dikkat çekti.

Karanfil, meslektaşları gösterdikleri mesleki hassasiyet nedeniyle kutladığını belirterek, sevinç ve üzüntüleri birlikte yaşadıkları, 'bir' ve 'biz' oldukları bir çalışma döneminin temennisiyle 2026-2028 yıllarının sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçmesini diledi.

Birlik mesajı ve yeni yönetim:

Karanfil, yeni dönemin başta Düzce veteriner hekimleri olmak üzere hayvancılık, gıda ve pet sektörlerine katkı sağlamasını umut etti. Kamu, özel sektör ve emekli veteriner hekimlerle birlikte hareket edilmesinin, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği alanında meslektaşların bir bütün olmasına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Seçimle oluşan kurullarda yer alan isimler şu şekilde:

Yönetim kurulu: Şerif Ali Karanfil, Recep Ergül, Soner Zeybek, Yusuf Kadıoğlu, Yahya Çabuk.

Denetim kurulu: Mustafa Erol, Gültekin Emre Genç.

Haysiyet divanı: Cemalettin Durmaz, Muharrem Tozan, Remzi Akdoğan, Onur Çolak, Cemil Uzun.

Büyük kongre delegeleri: Aydın Koca, Sezai Dilli, Serdar İnce, Arif Kardeş.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından Şerif Ali Karanfil, yeni dönemde de odanın başkanlığını sürdürecek.

DÜZCE VETERİNER HEKİMLERİ ODASI’NIN OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ 9 KEZ ÜST ÜSTE İLK TOPLANTIDA...

DÜZCE VETERİNER HEKİMLERİ ODASI’NIN OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ 9 KEZ ÜST ÜSTE İLK TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ. MEVCUT BAŞKAN VETERİNER HEKİM ŞERİF ALİ KARANFİL 9 KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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