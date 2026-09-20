Dolar 48,7794 +0,04%
Euro 56,0181 +0,03%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.899,55 -0,58%
EUR/USD 1,1485 -0,05%
Brent Petrol 99,06 -0,23%
--°

Düzce yolu üzerinde beklenmedik konuk: anne ayı ve 3 yavrusu

Akkaya köyü Çakpelit Deresi yolu yakınlarında yol kenarına inen anne ayı ve 3 yavrusunun sakin yürüyüşü, vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Düzce yolu üzerinde beklenmedik konuk: anne ayı ve 3 yavrusu

Düzce'de yola inen ayı ailesi görüntülendi

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Akkaya köyü Çakpelit Deresi yol güzergahında bir vatandaş hareketlilik fark etti. Yol kenarında ilerleyen anne ayı ve 3 yavrusu, bölgede seyir halinde olan kişiler tarafından görüntülendi.

görüntülerin içeriği:

Vatandaşlar araçlarını yavaşlatıp cep telefonlarıyla kayda başladı. Görüntülerde anne ayının yol boyunca yürüdüğü ve yavruların arkasından sırayla ilerlediği anlar yer aldı. Ailenin davranışlarında belirgin bir saldırganlık görülmediği, sakin bir şekilde ilerledikleri dikkat çekti.

vatandaşların tepkisi ve sonuç:

Çevredeki insanların varlığını fark eden ayı ailesi adımlarını hızlandırdı ve ormanlık alana doğru yönelerek ağaçların arasında gözden kayboldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve bölgedeki sakin yaklaşım sayesinde olay büyümeden sonlandı.

DÜZCE&#039;NİN AKÇAKOCA İLÇESİNE BAĞLI AKKAYA KÖYÜNDE, ORMANLIK ALANDAN YOL KENARINA İNEN ANNE AYI VE 3...

DÜZCE'NİN AKÇAKOCA İLÇESİNE BAĞLI AKKAYA KÖYÜNDE, ORMANLIK ALANDAN YOL KENARINA İNEN ANNE AYI VE 3 YAVRUSUNUN İLERLEYİŞİ, CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ayvalık'ta gönüllüler manzarayı çöplerden arındırdı
images

Yıllardır bitmeyen inşaat Esentepe'yi endişelendiriyor
images

Ballıkaya gölünde pelikanların görsel şöleni
images

Su samuru Çarşamba Çayı'nda ilçe sakinlerini sevindirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı