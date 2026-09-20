Düzce yolu üzerinde beklenmedik konuk: anne ayı ve 3 yavrusu

Düzce'de yola inen ayı ailesi görüntülendi

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Akkaya köyü Çakpelit Deresi yol güzergahında bir vatandaş hareketlilik fark etti. Yol kenarında ilerleyen anne ayı ve 3 yavrusu, bölgede seyir halinde olan kişiler tarafından görüntülendi.

görüntülerin içeriği:

Vatandaşlar araçlarını yavaşlatıp cep telefonlarıyla kayda başladı. Görüntülerde anne ayının yol boyunca yürüdüğü ve yavruların arkasından sırayla ilerlediği anlar yer aldı. Ailenin davranışlarında belirgin bir saldırganlık görülmediği, sakin bir şekilde ilerledikleri dikkat çekti.

vatandaşların tepkisi ve sonuç:

Çevredeki insanların varlığını fark eden ayı ailesi adımlarını hızlandırdı ve ormanlık alana doğru yönelerek ağaçların arasında gözden kayboldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve bölgedeki sakin yaklaşım sayesinde olay büyümeden sonlandı.

DÜZCE'NİN AKÇAKOCA İLÇESİNE BAĞLI AKKAYA KÖYÜNDE, ORMANLIK ALANDAN YOL KENARINA İNEN ANNE AYI VE 3 YAVRUSUNUN İLERLEYİŞİ, CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ.