Düzce'de 19 Mayıs spor kampüsü tamamlanmaya yakın

Düzce'de 19 Mayıs Spor Kampüsü'nde son aşama

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 'Düzce İçin 100 Proje' programı kapsamında hayata geçirilen 19 Mayıs Spor Kampüsü projesinde çalışmalar büyük hız kazandı. Kiremitocağı Mahallesi'nde, yaklaşık 20 dönümlük bir alan üzerinde yükselen kampüste hem kapalı hem de açık spor alanlarıyla sosyal donatılar bütüncül şekilde planlandı.

tesis ve saha çalışmaları:

Proje, Düzce Belediyesi öncülüğünde Spor Toto Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülüyor. Kampüs içinde amatör spor kulüplerine yönelik sentetik çim saha ile voleybol sahasının yapımı tamamlandı. Projenin merkezi niteliğindeki 5+1 çok amaçlı spor salonu inşaatında son kat imalatına geçildi; salonun çok branşlı kullanımına uygun altyapı çalışmaları sürüyor.

Sosyal tesis binasında hakem ve soyunma odaları, yönetim birimleri ve kafeterya gibi alanları barındıracak iç mekanlarda da önemli ilerleme kaydedildi. Binada seramik ve boya işleri, iç doğramalar ve çatı imalatları tamamlandı; bu hafta asma tavan uygulamalarına başlanması ve eksik cam montajlarının yapılması planlanıyor.

çevre düzenlemesi ve son dokunuşlar:

Kampüsün dış alanlarında çevre düzenlemesi çalışmalarına da eş zamanlı devam ediliyor. Alan içinde çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, otopark alanları ve diğer açık kullanım alanlarının planlanan düzenlemeleri yapılıyor; dış çevre duvarlarının imalatları sürüyor. Belediye ekipleri, hem saha hem sosyal donatıların birlikte tamamlanması için süreçleri koordine ediyor.

Başkan Faruk Özlü proje sahasını yerinde inceleyerek düzenlemeler hakkında değerlendirmelerde bulundu ve çalışmaları hızlandırma talimatı verdi. Özlü, "Bitiriyoruz, tertemiz pırıl pırıl olacak. Çok doğru bir şey yaptık" ifadeleriyle projenin kent için önemine vurgu yaptı.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’NÜN “DÜZCE İÇİN 100 PROJE” ÇALIŞMALARI ARASINDA YER ALAN 19 MAYIS SPOR KAMPÜSÜ’NDE SONA YAKLAŞILIYOR. SPOR SALONU VE SOSYAL TESİSİN İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDERKEN, KAMPÜSÜN ÇEVRE DÜZENLEMESİ DE EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.