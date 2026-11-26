ziyaret ve açılış töreni:

Düzce Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılışı Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa konuk olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkan vekili ve TBMM 27. Başkanı İsmail Kahraman, tören öncesinde Prof. Dr. Nedim Sözbiri ziyaret ederek üniversitenin Şeref Defteri'ni imzaladı.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir açılış konuşmasında Düzce Üniversitesi'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve bölgesel kalkınma alanlarında aktif rol aldığını vurguladı. Sözbir, kuruluşundan bu yana akademik kadro, eğitim altyapısı, araştırma kapasitesi, bilimsel yayınlar, proje çalışmaları ve toplumsal katkı faaliyetlerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti ve kurumsallaşma ile eğitim kalitesinin tescillendiğine dikkat çekti.

üniversitenin akreditasyon ve misyon vurgusu:

Konuşmasında Yükseköğretim Kalite Kurulu akreditasyonunun, Avrupa Üniversiteler Birliğine tam üyeliğin ve Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisas Üniversitesi misyonunun kurumsal güçlenmeye katkı sağladığını belirten Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin hem yerel hem küresel boyutta etkinliğini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

uluslararası derecelendirmeler ve başarılar:

Sözbir, üniversitenin elde ettiği derecelere dikkat çekti: THE World University Rankings 2026da mühendislikte araştırma kalitesinde Türkiye birinciliği, EngiRank 2026da İnşaat Mühendisliği alanında Türkiye birinciliği ve UI GreenMetric Sustainable University Rankings 2026da dünya 138.'lüğü gibi sonuçlarla kurumsal konumlarını güçlendirdiklerini söyledi. Ayrıca 2000 sonrası kurulan devlet üniversiteleri arasında Türkiye 1.'si olmanın önemine vurgu yapıldı.

vali ve misafir konuşmaları:

Düzce Valisi Mehmet Makas törende, ülkenin önemli devlet büyüğü ve örnek şahsiyet olan İsmail Kahraman'ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Makas, son 25 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mavi vatandan uzay vatana ve savunma sanayisine kadar kaydedilen gelişmelere işaret ederek Türkiye'nin dünyada yükselen bir konuma ilerlediğini belirtti.

İsmail Kahraman törende üniversiteleri "deniz feneri" benzetmesiyle tanımlayarak insanların yolunu aydınlatan kurumlar olduklarını söyledi ve milletin kültür seviyesini yükseltmedeki rollerine dikkat çekti. Tarihsel gelişimlere de değinen Kahraman, 1923'e kadar ülkede 2 üniversite bulunduğunu, 1946'ya kadar yeni üniversite açılmadığını ve Adnan Menderes döneminde 4 üniversite açıldığını aktardı. Dünyadaki üniversite sayılarına dair verdiği örneklerde Hindistan 8 bin 140, ABD 5 bin 762, Çin 3 bin 167, Arjantin bin 709 ve Rusya bin 308 olarak sıralandı; Türkiye'nin toplam 208 üniversite ile dünya sıralamasında 25. sırada olduğu vurgulandı. Kahraman ayrıca eğitimin maneviyatla bütünleşmesinin önemine değinerek ülkenin kişi başı milli gelirinin 19 bin dolar düzeyine yükseldiğini belirtti ve millilikten uzaklaşılmaması temennisini paylaştı.

Tören, Vali Mehmet Makas ve Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'in İsmail Kahraman'a hediyesini takdim etmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ, DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS VE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NEDİM SÖZBİR TARAFINDAN İSMAİL KAHRAMAN’A HEDİYESİNİN TAKDİM EDİLMESİNİN ARDINDAN GÜNÜN ANISINA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİMİYLE SONA ERDİ.