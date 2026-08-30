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Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda birlik ve vefa vurgusu

Düzce'de düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda Vali Mehmet Makas, Büyük Taarruz'un önemini anlattı; birlik, minnet ve Atatürk vurgusu öne çıktı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 22:54

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 23:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda birlik ve vefa vurgusu

Resepsiyon töreni

Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen resepsiyon programı, resmi konukların katılımı ve törensel birlik vurgusuyla gerçekleştirildi. Programda yapılan konuşmalarda Cumhuriyet'in kazanımlarının korunması, tarih bilinci ve ulusal dayanışma temaları ön plana çıktı.

Vali Mehmet Makas'ın mesajı:

Programda konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, Büyük Taarruz'un tarihsel önemine dikkat çekti. Vali Makas, konuşmasında şunları söyledi: '30 Ağustos Zafer Bayramı büyük taaruz. İlk defa bu savaşta geri çekilmeyi bıraktık. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bu millet büyük taaruz ile beraber 'İlk hedefiniz Akdeniz'dir' emri ile beraber tekrar ilerlemeye geçti.' Makas, bu sürecin bugün de milletin birliği ve kararlılığıyla hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Birlik, minnet ve hatırlama vurgusu:

Vali Makas, konuşmasında 'gökkubbede ezanın susmaması, bayrağın inmemesi' gerektiğini belirterek, 86 milyon vatandaşın birbirine kenetlenmesinin önemine değindi. Ayrıca 'kanlarıyla tarih yazan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin kahramanlarını saygıyla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Mekanları cennettir inşallah biz de onların izinde yürürüz' sözleriyle şehitlere ve gazilere yönelik vefa duygusunu dile getirdi.

Resepsiyon, tören konuşmalarının yanı sıra katılımcılar arasında birlik ve ortak tarih bilincinin pekiştirilmesine hizmet eden bir etkinlik olarak değerlendirildi. Yerel yetkililer ve konuklar, benzer programlarla ulusal değerlerin yıl boyunca yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZCE’DE RESEPSİYON PROGRAMI DÜZENLENDİ....

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZCE’DE RESEPSİYON PROGRAMI DÜZENLENDİ. DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, TÜRKİYE’NİN İLERLEYİŞİNDE 86 MİLYON VATANDAŞIN DESTEK VERECEĞİNE İNANDIKLARINI DİLE GETİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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