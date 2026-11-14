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düzce’de 78 bin ton asfalta ulaşıldı, aydınpınar caddesi’nde 750 metrelik hazırlık sürüyor

Düzce Belediyesi kent genelinde 78 bin tona ulaşan asfalt çalışmalarını sürdürüyor; Aydınpınar Caddesi'nde 750 metrelik güzergahta asfalt öncesi hazırlık yapılıyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Aslı Han

düzce’de 78 bin ton asfalta ulaşıldı, aydınpınar caddesi’nde 750 metrelik hazırlık sürüyor

Düzce'de asfalt seferberliği: 78 bin ton ulaşıldı

Düzce Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol ve asfalt çalışmalarında 78 bin ton sevkiyatına ulaştı. Proje kapsamında altyapısı tamamlanan güzergâhlarda öncelik verilerek ilerleyen ekipler, ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

aydınpınar caddesi'nde yoğun hazırlık çalışması:

Ekiplerin yeni çalıştığı nokta, şehrin güneyinde yer alan ve birçok köy ile turizm alanına erişim sağlayan Aydınpınar Caddesi oldu. Cadde üzerinde, Aziz Yıldırım kavşağı ile Darıcı Sapağı arasındaki 750 metrelik bölümde asfalt öncesi hazırlık gerçekleştiriliyor. Operasyon kapsamında trimerle kazıma çalışmaları yürütülüyor ve yol, çalışma süresince geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Çalışmaların aksamaması için ekipler, 24 saat esasına göre gece gündüz mesai yapıyor. Sürücülerden, belirtilen süre zarfında alternatif güzergahları kullanmaları isteniyor.

yama ve bakım çalışmaları mahallelerde devam ediyor:

Belediyeye bağlı yama ekipleri de kent genelindeki bakımı sürdürüyor. Ağa, Otluoğlu, Beyciler ve Sarayyeri mahallelerinde robotik yama uygulamaları ile yol yüzeyleri onarılıyor ve ulaşım kalitesi yükseltiliyor.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya paylaşımında çalışmaları şöyle özetledi: "Aydınpınar Caddesi’nde asfalt öncesi hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Altyapı çalışmalarımızın ardından yollarımızı yeniliyoruz. Mevsim şartları elverdiği sürece gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Verdiğimiz her sözün, attığımız her adımın arkasındayız."

Belediye yetkilileri, planlanan program doğrultusunda çalışmaların hızla tamamlanacağını ve kent genelinde ulaşım konforunun kademeli olarak iyileştirileceğini vurguladı.

DÜZCE BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ASFALT ÇALIŞMALARINDA 78 BİN TONA ULAŞTI. EKİPLER...

DÜZCE BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ASFALT ÇALIŞMALARINDA 78 BİN TONA ULAŞTI. EKİPLER, AYDINPINAR CADDESİ’NİN AZİZ YILDIRIM KAVŞAĞI İLE DARICI SAPAĞI ARASINDA KALAN 750 METRELİK BÖLÜMÜNDE ASFALTLAMA ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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