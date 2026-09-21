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Düzce’de asayiş toplantısı: denetimler ve koordinasyon masaya yatırıldı

Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen toplantıda Düzce’deki güvenlik tedbirleri değerlendirildi; son uygulamalarda 13.140 sorgulama ve 46 yakalama yapıldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce’de asayiş toplantısı: denetimler ve koordinasyon masaya yatırıldı

Düzce'de güvenlik ve asayişin değerlendirilmesi

Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen tedbirler ele alındı. Toplantıya Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Kılınç ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder katıldı.

uygulamalar ve sayısal veriler:

Toplantıda, Emniyet ve Jandarma birimlerinin son dönemde yürüttüğü denetim ve uygulamalar değerlendirildi. Yetkililer, son bir hafta içerisinde yapılan ortak çalışmalarda 13 bin 140 şahsın sorgulandığını, araması bulunan 46 kişinin yakalandığını ve bu kişilerden 15inin tutuklanarak cezaevine konulduğunu bildirdi.

ele geçirilen malzemeler ve önlemler:

Polis ve Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği şok uygulamalarda 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile 35 mermi ele geçirildi. Toplantıda, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılmasının ve tedbirlerin sürdürülebilirliğinin önemi vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik denetimlerin kesintisiz devam edeceğini, ihbar ve şüpheli durumların zamanında paylaşılmasıyla etkin mücadelenin güçlendirileceğini ifade etti.

DÜZCE’NİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER, DÜZENLENEN İL GÜVENLİK VE...

DÜZCE’NİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER, DÜZENLENEN İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ KOORDİNASYON TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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