Düzce'de aynı noktadan dört mevsim: öğretmenin zamana açılan kadrajı

çalışmanın özeti:

Düzce'de öğretmenlik yapan fotoğraf tutkunu Hasan Fidan, Bahçeşehir Bölgesi Yeşiltepe Mahallesi 117. Sokak'ta belirlediği aynı noktayı 1 yıl boyunca düzenli olarak fotoğrafladı. Proje, aynı kadraj içinde mevsimlerin doğaya etkisini gözler önüne seren sade ama etkili bir belge niteliği taşıyor.

nasıl gerçekleştirildi:

Fidan, aynı noktadan çektiği karelerde kadrajı sabit tuttu; böylece ilkbahardan yaza, sonbahardan kışa kadar geçen değişim net şekilde izlenebildi. Çekimler bir araya getirildiğinde her mevsimin kendine özgü dokusu ve renk paleti yan yana gelerek sürekliliği ve dönüşümü vurguladı.

görsel etki ve değerlendirme:

Karelerde ağaçların yeşermesi, yaprakların sararıp dökülmesi, kışın beyaz örtüsü ve yeniden baharın gelişi gibi doğal döngüler açıkça seçiliyor. Yan yana dizilen fotoğraflar, izleyiciye adeta küçük bir zaman yolculuğu sunuyor ve ortaya çıkan görüntüler kartpostal estetiğini anımsatan bir etki oluşturuyor.

Fidan'ın çalışması, sıradan bir sokak noktasının mevsimlerle birlikte nasıl farklı bir yüz kazandığını belgeleyerek hem estetik hem de belgesel değer taşıyor. Proje, yerel ölçekli bir gözlemle doğanın değişkenliğini yalın ve etkileyici biçimde göstermeyi başarıyor.

DÜZCE’DE FOTOĞRAF TUTKUNU HASAN FİDAN, DOĞANIN DEĞİŞİMİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN ÖZEL BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI.