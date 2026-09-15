Dolar 48,6371 +0,03%
Euro 56,1592 +0,03%
Bist 14.005,64 -1,62%
Altın Gram 6.745,41 -0,88%
EUR/USD 1,1542 -0,13%
Brent Petrol 102,61 +1,60%
--°

Düzce'de aynı noktadan dört mevsim: öğretmenin zamana açılan kadrajı

Düzce'de öğretmen fotoğrafçı Hasan Fidan Bahçeşehir Bölgesi Yeşiltepe Mahallesi 117. Sokak'ta aynı noktayı 1 yıl çekerek dört mevsimin değişimini belgeledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de aynı noktadan dört mevsim: öğretmenin zamana açılan kadrajı

çalışmanın özeti:

Düzce'de öğretmenlik yapan fotoğraf tutkunu Hasan Fidan, Bahçeşehir Bölgesi Yeşiltepe Mahallesi 117. Sokak'ta belirlediği aynı noktayı 1 yıl boyunca düzenli olarak fotoğrafladı. Proje, aynı kadraj içinde mevsimlerin doğaya etkisini gözler önüne seren sade ama etkili bir belge niteliği taşıyor.

nasıl gerçekleştirildi:

Fidan, aynı noktadan çektiği karelerde kadrajı sabit tuttu; böylece ilkbahardan yaza, sonbahardan kışa kadar geçen değişim net şekilde izlenebildi. Çekimler bir araya getirildiğinde her mevsimin kendine özgü dokusu ve renk paleti yan yana gelerek sürekliliği ve dönüşümü vurguladı.

görsel etki ve değerlendirme:

Karelerde ağaçların yeşermesi, yaprakların sararıp dökülmesi, kışın beyaz örtüsü ve yeniden baharın gelişi gibi doğal döngüler açıkça seçiliyor. Yan yana dizilen fotoğraflar, izleyiciye adeta küçük bir zaman yolculuğu sunuyor ve ortaya çıkan görüntüler kartpostal estetiğini anımsatan bir etki oluşturuyor.

Fidan'ın çalışması, sıradan bir sokak noktasının mevsimlerle birlikte nasıl farklı bir yüz kazandığını belgeleyerek hem estetik hem de belgesel değer taşıyor. Proje, yerel ölçekli bir gözlemle doğanın değişkenliğini yalın ve etkileyici biçimde göstermeyi başarıyor.

DÜZCE’DE FOTOĞRAF TUTKUNU HASAN FİDAN, DOĞANIN DEĞİŞİMİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN ÖZEL BİR ÇALIŞMAYA...

DÜZCE’DE FOTOĞRAF TUTKUNU HASAN FİDAN, DOĞANIN DEĞİŞİMİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN ÖZEL BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İpe dizilen eriştelerle köyün kış hazırlığı
images

Hisarcık’ta sosyal yardımların etkinliği ve erişimi masaya yatırıldı
images

Orman çadırında geçen emek Hacettepe Tıp Fakültesi'ne kapı araladı
images

Ritmi hiç bitmeyen 71'lik: Çorum'un düğünlerinde zil ve kaşık ustası Dursun Bağr...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Petek Genç'te Erdoğan buluşması genç odaklı hizmetin simgesi

Aliağa FK'de disiplin ve hücum isteği iki galibiyete taşıdı

fotoğraf makinesine saklanan uyuşturucu iki kişinin gözaltına alınmasına yol açtı

Sinop'ta genç hamleler: İlköğretim Haftası satranç turnuvasında strateji öne çıktı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi