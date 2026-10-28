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Düzce'de bilim ve gençlik önceliği: Faruk Özlü'den 29 ekim mesajı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 29 Ekim 103. yıl mesajında bilim, teknoloji ve gençliğe vurgu yaparak Türkiye Yüzyılı vizyonu, projeleri paylaştı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de bilim ve gençlik önceliği: Faruk Özlü'den 29 ekim mesajı

Düzce'de bilim ve gençlik önceliği: Faruk Özlü'den 29 ekim mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhuriyetin kazanımlarına, Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve gençliğe verdiği önemi vurguladı.

Cumhuriyetin anlamı ve Türkiye Yüzyılı:

Özlü, 29 Ekim'in Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik azminin taçlandığı gün olduğunu belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyetin, yokluk ve imkansızlıklar içinde verilen destansı mücadelenin sonucu olduğunu hatırlattı. Mesajında Türkiye Yüzyılı hedefini ve bu hedef doğrultusunda bilimin ile teknolojinin merkezde tutulacağının önemini aktardı. Gençleri 'geleceğimizin teminatı' olarak niteleyen başkan, onların önünü açmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Düzce'de somut adımlar:

Başkan Özlü, il düzeyinde gençlere yönelik eğitim ve spor yatırımları, dijital dönüşüm ve yenilikçi belediyecilik uygulamaları ile altyapı ve çevre projelerine öncelik verildiğini kaydetti. Bu adımların, hem Düzce'yi hem de ülkeyi Türkiye Yüzyılı vizyonunda hak ettiği konuma taşımayı amaçladığını vurguladı.

Mesajının sonunda Özlü, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitleri minnet, rahmet ve şükranla andığını belirtti. Düzceli hemşehrilerinin, özellikle gençlerin ve aziz milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutladı.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, “TÜRKİYE YÜZYILI’NDA, BİLİMİN VE TEKNOLOJİNİN IŞIĞINDA DAHA GÜÇLÜ, DAHA MÜREFFEH BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEK İÇİN BIKMADAN, YORULMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ. GENÇLER, BU BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜN EN BÜYÜK GÜCÜ VE GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR” DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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