Düzce'de bin 42 öğrenci sağlık elçisi olmaya hazırlanıyor

Programın kapsamı:

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı kapsamında Uzun Mustafa İlkokulunda anaokulu ve ilkokul düzeyinde eğitim gören 1.042 öğrenciye yönelik kapsamlı bir sağlık seferberliği gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinlikte hem taramalar yapıldı hem de öğrencilerin sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik interaktif eğitimler verildi.

Uygulamalı taramalar ve yönlendirmeler:

Etkinlik kapsamında öğrenciler, özellikle göz ve skolyoz taramalarından geçirildi. Yapılan değerlendirmenin sonucunda, gerekli görülen öğrenciler sağlık kuruluşlarına yönlendirilmek üzere belirlendi. Gözle ilgili sorunların erken tespiti için yapılan taramalar, tedavi sürecinin planlanmasına kaynak oluşturacak veriler sağladı.

Eğitim başlıkları ve sürdürülebilirlik:

İl Sağlık Müdürlüğü ve paydaş kurumların katılımıyla düzenlenen sunum ve uygulamalı eğitimlerde öğrencilere Aile Hekimliği, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, afet bilinci ve UMKE, ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma, fiziksel aktivite ve dengeli beslenme konularında bilgiler aktarıldı. Öğrenciler ambulansları tanıdı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı hakkında bilgilendirildi.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, programın yıl boyunca devam edeceğini ve taramaların yanı sıra sağlık bilincini artırmaya yönelik eğitimlerin sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca okullarda tespit edilen ihtiyaçlara göre gerekli tedavi süreçlerinin planlanacağı vurgulandı.

Programın hedefi, öğrencilerin edindikleri bilgileri aileleri ve çevreleriyle paylaşarak birer 'Sağlık Elçisi' haline gelmeleridir; böylece erken yaşta başlayan farkındalık aracılığıyla toplum genelinde sağlık bilincinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Düzce’de 1042 öğrenciye sağlık eğitimi