Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi

kaza ve ilk müdahale:

Düzce'nin Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 20.00 civarında meydana gelen kazada, karşı şeritten gelen araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ön camdan otomobilin içine girerek yaralandı.

Olayda, motosikleti kullanan Mert S. ile otomobilin sürücüsü Ömer Ö. ve plakalar 81 AEV 405 ile 81DB 326 olarak kaydedildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

görüntüler ne gösteriyor:

Kazaya ait güvenlik kamerası kayıtlarında motosiklet sürücüsünün çarpma sonrası ön cama düştüğü, camın kırılmasıyla sürücünün aracın içine girdiği ve otomobilin bu halde yaklaşık 100 metre ilerlediği görülüyor.

soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

DÜZCE'DE OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, ÖN CAMDAN OTOMOBİLİN İÇERİSİNE GİREREK YARALANDI. KAZANIN GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARKEN, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIĞI GÖRÜLDÜ.