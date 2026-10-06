Düzce'de cami hayatı ve din görevlilerinin emeği vurgulandı

açılış programı katılımcıları:

2026 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri, Düzce'de Merkez Büyük Camii'nde düzenlenen açılış programıyla resmen başladı. Program Düzce Müftülüğü tarafından organize edildi ve çok sayıda resmi davetli ile vatandaşın katılımı sağlandı.

Programa Düzce Valisi Mehmet Makas, Diyanet İşleri Başkanlığı Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Orhan Örnek, Vali Yardımcıları Mustafa Kılıç ve Ömer Sağlam, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, İl Müftüsü Osman Aydın, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

vali makas'ın mesajı:

Programda konuşan Vali Mehmet Makas, haftanın hayırlara vesile olmasını diledi. Makas, din görevlilerinin toplumun manevi hayatına rehberlik eden önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, bu alandaki özverili çalışmaları nedeniyle din görevlilerine teşekkür etti.

Konuşmada ayrıca camilerin sosyal dayanışma, eğitim ve toplumsal birlik bağlamındaki rolüne dikkat çekildi. Yetkililer, camilerin sadece ibadet mekanı olmadığını, aynı zamanda toplumun sorunlarına çözüm arayan ve birlikte hareket etmeyi teşvik eden kurumlar olduğunun altını çizdi.

hafta boyunca planlanan etkinlikler:

Hafta kapsamında camilerin toplum hayatındaki yeri ile din görevlilerinin üstlendiği görevlerin önemine dikkat çekecek çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi bekleniyor. Düzce Müftülüğü tarafından planlanan programlarda seminerler, sohbetler ve toplumla buluşma etkinlikleri yer alacağı bildirildi.

Yerel yetkililer, haftanın etkinliklerinin din görevlilerinin çalışmalarını görünür kılmayı, toplumda farkındalık oluşturmayı ve camilerin toplumsal işlevlerini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Katılımcılar programın birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini ifade etti.

DÜZCE’DE 2026 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI, MERKEZ BÜYÜK CAMİİ’NDE DÜZENLENEN AÇILIŞ PROGRAMIYLA BAŞLADI.