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Düzce'de DAKE gönüllülerinden itfaiyeye anlamlı sürpriz ziyaret

DAKE gönüllüleri, İtfaiye Haftası'nda Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü çiçek ve özel pasta ile ziyaret edip itfaiyecilere birlik mesajı verdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de DAKE gönüllülerinden itfaiyeye anlamlı sürpriz ziyaret

Düzce'de DAKE gönüllülerinden itfaiyeye anlamlı sürpriz ziyaret

İtfaiye Haftası kapsamında Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) gönüllüleri, şehirde birlikte görev yaptıkları Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü sürpriz bir ziyaretle kutladı. Ziyaret, itfaiye ekipleriyle gönüllüler arasındaki dayanışma ve ortak çalışma kültürünü öne çıkaran samimi bir buluşma olarak gerçekleşti.

ziyaretin içeriği:

DAKE gönüllüleri, hazırladıkları özel pasta ve çiçekleri itfaiye personeline takdim etti. Ziyarette İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, DAKE yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüleri bir araya geldi. Hazırlanan pasta, itfaiye ekipleri ve DAKE gönüllüleri tarafından hep birlikte kesildi ve anı fotoğrafları çekildi.

ortak görev vurgusu:

Mehmet Ali Kahraman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek DAKE yöneticilerine ve gönüllülerine teşekkür etti. Kahraman, afet, vaka ve il dışı görevlerde DAKE ekipleriyle sık sık birlikte çalıştıklarını belirterek ziyaretin birlik ve beraberlik açısından anlam taşıdığını söyledi. DAKE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zafer Ünal da itfaiye ekipleriyle birçok olay ve afette omuz omuza görev yaptıklarını vurguladı, İtfaiye Haftası'nı kutladı ve görev sırasında hayatını kaybeden ile yaralanan itfaiyeciler anısına saygı sundu.

Ziyaret, itfaiye ekipleri ve DAKE gönüllülerinin birlikte çektirdiği toplu fotoğrafla sona erdi ve iki kurum arasındaki iş birliğinin önemine dair güçlü bir mesaj olarak kayda geçti.

İTFAİYE HAFTASI KUTLAMALARI BÜTÜN HIZIYLA DEVAM EDİYOR. BU ÇERÇEVEDE TÜRKİYE GENELİNDE YAŞANAN...

İTFAİYE HAFTASI KUTLAMALARI BÜTÜN HIZIYLA DEVAM EDİYOR. BU ÇERÇEVEDE TÜRKİYE GENELİNDE YAŞANAN BÜTÜN FELAKETLERDE OMUZ OMUZA ÇALIŞAN DÜZCE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ, DÜZCE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ. DAKE GÖNÜLLÜLERİNİ KARŞILARINDA GÖREN İTFAİYECİLER, BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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