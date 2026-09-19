Düzce'de denetimler: hız ihlalleri ve güvenlik eksikleri öne çıktı

denetimlerin kapsamı:

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, il genelinde son bir hafta içinde yoğun bir denetim programı uyguladı. Yapılan çalışmalar kapsamında 7 bin 760 araç ve bin 290 motosiklet olmak üzere toplamda yaklaşık 9 bine yakın araç ve sürücü kontrol edildi.

ihlal türlerine göre dağılım:

Denetimlerde en çok kayıt düşülen ihlaller arasında hız ihlalleri ve emniyet tedbirlerinin ihmal edilmesi yer aldı. Ekipler, 151 sürücüyü hız ihlalinden tespit etti. Emniyet kemeri takmamaktan 49 sürücüye, motosikletlerde kask kullanmamaktan ise 97 sürücüye işlem yapıldı.

uygulanan yaptırımlar:

Diğer tespit edilen ihlaller arasında 30 kırmızı ışık ihlali, 23 seyir halindeyken cep telefonu kullanma, 4 ses ve gürültü ihlali, 21 alkollü araç kullanma ve 3 abart egzoz tespiti yer aldı. Toplamda 878 sürücüye çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandı ve 173 araç trafikten men edildi.

Yetkililer, denetimlerin sürücülerde trafik kurallarına uyma bilincini artırmayı ve özellikle hız, emniyet kemeri ile kask kullanımına yönelik ihlallerin azaltılmasını hedeflediğini belirtti.

DÜZCE'DE TRAFİK POLİSLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 7 BİN 760 ARAÇ, BİN 290 MOTOSİKLET DENETLENİRKEN 878 SÜRÜCÜYE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN CEZAİ İŞLEM UYGULANDI, 151 SÜRÜCÜ İSE RADARA GİRDİ.