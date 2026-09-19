Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Düzce'de denetimler: hız ihlalleri ve güvenlik eksikleri öne çıktı

Düzce'de bir haftalık denetimde yaklaşık 9 bin araç ve motosiklet kontrol edildi; 878 sürücüye işlem yapıldı, 151 sürücü hız ihlali nedeniyle ceza aldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce'de denetimler: hız ihlalleri ve güvenlik eksikleri öne çıktı

denetimlerin kapsamı:

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, il genelinde son bir hafta içinde yoğun bir denetim programı uyguladı. Yapılan çalışmalar kapsamında 7 bin 760 araç ve bin 290 motosiklet olmak üzere toplamda yaklaşık 9 bine yakın araç ve sürücü kontrol edildi.

ihlal türlerine göre dağılım:

Denetimlerde en çok kayıt düşülen ihlaller arasında hız ihlalleri ve emniyet tedbirlerinin ihmal edilmesi yer aldı. Ekipler, 151 sürücüyü hız ihlalinden tespit etti. Emniyet kemeri takmamaktan 49 sürücüye, motosikletlerde kask kullanmamaktan ise 97 sürücüye işlem yapıldı.

uygulanan yaptırımlar:

Diğer tespit edilen ihlaller arasında 30 kırmızı ışık ihlali, 23 seyir halindeyken cep telefonu kullanma, 4 ses ve gürültü ihlali, 21 alkollü araç kullanma ve 3 abart egzoz tespiti yer aldı. Toplamda 878 sürücüye çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandı ve 173 araç trafikten men edildi.

Yetkililer, denetimlerin sürücülerde trafik kurallarına uyma bilincini artırmayı ve özellikle hız, emniyet kemeri ile kask kullanımına yönelik ihlallerin azaltılmasını hedeflediğini belirtti.

DÜZCE&#039;DE TRAFİK POLİSLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 7 BİN 760 ARAÇ, BİN 290 MOTOSİKLET...

DÜZCE'DE TRAFİK POLİSLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 7 BİN 760 ARAÇ, BİN 290 MOTOSİKLET DENETLENİRKEN 878 SÜRÜCÜYE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN CEZAİ İŞLEM UYGULANDI, 151 SÜRÜCÜ İSE RADARA GİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef ol...
images

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı
images

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
images

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı