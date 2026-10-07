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Düzce'de eğitim ve tatbikatlarla afet hazırlığı güçleniyor

Düzce MEB AKUB ekibi ile Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, okullarda yürütülen eğitimler, tatbikatlar ve ortak afet hazırlık çalışmalarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de eğitim ve tatbikatlarla afet hazırlığı güçleniyor

Görüşmenin odağı:

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki MEB AKUB ekibi, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya gelerek afet hazırlık ve müdahale çalışmalarını değerlendirdi. Toplantıya İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Mehmet Caner Polat, itfaiye personeli ile MEB AKUB ekibi katıldı. Görüşmede kurumlar arasındaki koordinasyon, kaynak paylaşımı ve acil durum iletişimi ele alındı.

Okullarda eğitim ve tatbikatlar:

Taraflar, özellikle eğitim kurumlarında yürütülen afet farkındalık programları ve tatbikatların önemine vurgu yaptı. Görüşmede, okullarda uygulanan eğitimlerin kapsamı, öğrenci ve personelin katılımı ile tatbikatların gerçekçilik düzeyi değerlendirildi. MEB AKUB ekibi; eğitimler ve tatbikatlara sağlanan lojistik ve teknik destekte ötürü Düzce Belediyesi İtfaiye teşkilatına teşekkür etti.

İş birliğinin önemi:

Toplantı metnine göre, afetlere hazırlık sürecinde kurumlar arası diyalog ve düzenli değerlendirmelerin kritik olduğu belirtildi. Katılımcılar, sürdürülebilir eğitim programları ve tatbikatların afet anında müdahale kapasitesini güçlendirdiği konusunda mutabık kaldı. Yapılan değerlendirmeler, yerel düzeyde risk yönetimi ve çocukların güvenliğinin sağlanması açısından iş birliğinin devam ettirilmesinin önemini ortaya koydu.

DÜZCE MEB AKUB EKİBİ, DÜZCE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İLE BİR ARAYA GELEREK AFETLERLE MÜCADELE...

DÜZCE MEB AKUB EKİBİ, DÜZCE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İLE BİR ARAYA GELEREK AFETLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ORTAK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ. GÖRÜŞMEDE OKULLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM VE TATBİKATLAR DA ELE ALINDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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