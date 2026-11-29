Düzce'de eğitimde ara dönem planlaması ve süreç değerlendirmesi

Çilimli ilçesinde düzenlenen değerlendirme toplantısı, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ilçe millî eğitim müdürleri katıldı ve il genelindeki eğitim öğretim faaliyetlerinin mevcut durumu ayrıntılı şekilde ele alındı.

Toplantının gündemi:

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen oturumda, ara tatil sonrası uygulamaya konulacak çalışmalar, yürütülen eğitim projeleri ve eğitim-öğretim süreçlerindeki gelişmeler değerlendirildi. Katılımcılar, okullarda sürdürülen faaliyetlerin etkinliğini artırmaya yönelik gözlemlerini paylaştı ve öncelikli alanlarda yapılması gereken düzenlemeler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Hedefler ve sonuçlar:

Görüşmelerde, eğitimde kaliteyi yükseltme ve ilçeler arasındaki koordinasyonu güçlendirme öncelikleri vurgulandı. Toplantı sırasında yapılan karşılıklı değerlendirmeler doğrultusunda ortak yol haritaları ve öncelikli aksiyon alanları belirlendi. Oturum, iyi dilek ve temennilerin iletilmesinin ardından sona erdi.

DÜZCE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER BAŞKANLIĞINDA, İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİNİN KATILIMIYLA ÇİLİMLİ’DE PLANLAMA VE SÜREÇ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA ARA TATİL SONRASI YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR, EĞİTİM PROJELERİ VE EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ELE ALINDI.