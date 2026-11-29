Düzce'de emniyet ekiplerinden planlı huzur uygulaması

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinin farklı noktalarında düzenlediği geniş çaplı huzur uygulamasıyla kamu düzenini ve güvenliğini güçlendirmeyi hedefledi. Uygulama çok sayıda birimin ortak çalışmasıyla eş zamanlı olarak hayata geçirildi.

katılan birimler ve uygulamanın amacı:

Operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Asayiş, Yunus timleri, Trafik ve İHA Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Amaç, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması ile suç ve suç unsurlarının önlenmesiydi.

denetimlerin kapsamı ve sonuçları:

Uygulamada toplam 2 bin 500 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, trafik yönünden 500 araç sürücüsü denetlendi. Denetimler sırasında tespit edilen eksiklikler ve kural ihlalleri nedeniyle sürücülere Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, benzer uygulamaların düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının birincil öncelik olduğunu vurguladı.

KENT MERKEZİNİN FARKLI NOKTALARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMASINDA 2 BİN 500 ŞAHIS KONTROL EDİLİRKEN, 500 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ DENETLENDİ.