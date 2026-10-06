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Düzce'de ev baskınında farklı türlerde uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi

Düzce'de düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucular ve hassas terazi ele geçirildi; 25 suç kaydı bulunan S.K. gözaltına alınarak tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 21:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce'de ev baskınında farklı türlerde uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi

Düzce'de ev baskınında farklı türlerde uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Ekim günü, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde sattığı değerlendirilen S.K.'nin (37) kullandığı ikamete operasyon düzenlendi.

operasyon detayları:

Adreste gerçekleştirilen adli aramada sentetik ecza hap, metamfetamin, sentetik kannabinoid ham maddesi (A.M.), kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

şüphelinin gözaltı ve yargı süreci:

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve 25 suç kaydı bulunan S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜZCE’DE POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA FARKLI TÜRLERDE UYUŞTURUCU...

DÜZCE’DE POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA FARKLI TÜRLERDE UYUŞTURUCU MADDELER İLE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN VE 25 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU BELİRTİLEN ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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