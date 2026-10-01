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Düzce'de fabrika çalışanları yemek sonrası rahatsızlandı, inceleme başlatıldı

Düzce'de Sarsılmaz Silah Fabrikası'nın gece vardiyasında 27 işçi yemek sonrası rahatsızlandı; tedavi görüp taburcu edildiler, yemek ve sudan örnek alındı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düzce'de fabrika çalışanları yemek sonrası rahatsızlandı, inceleme başlatıldı

Düzce'de fabrika çalışanları yemek sonrası rahatsızlandı, inceleme başlatıldı

Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Sarsılmaz Silah Fabrikasında gece vardiyasında çalışan 27 kişi, iddiaya göre yemek yedikten sonra rahatsızlandı ve sağlık kuruluşuna başvurdu.

sağlık durumu ve müdahale:

Çalışanlar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürülerek muayene ve tedavi edildi. Yapılan müdahalelerin ardından personel taburcu edildi ve yetkililer, çalışanların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

soruşturma ve örnekleme:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili kuruluşların yemek ve sudan örnek aldığı öğrenildi ve inceleme sürecinin devam ettiği bildirildi.

DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİNE GİDEN ÇALIŞANLAR, YAPILAN TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU...

DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİNE GİDEN ÇALIŞANLAR, YAPILAN TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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