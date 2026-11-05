düzce'de fındık hasadını kolaylaştıracak 8 milyon liralık hibe dönemi

sözleşmeler ve program kapsamı:

Düzce'de Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında fındık hasat filesi desteği için ilk etapta 16 yatırımcıyla hibe sözleşmesi imzalandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, 2026 yılı genelinde toplam 45 yatırımcının bu desteğe hak kazandığını ve 45 proje için 8 milyon 8 bin 186 lira hibe ödemesi yapılacağını bildirdi. Sözleşme imzalama işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

hasat filesinin üreticiye katkıları:

İl Müdürü Esra Uzun, fındık üretiminde işçilik giderlerinin önemli bölümünü hasadın oluşturduğunu vurgulayarak file kullanımının bu maliyeti düşürdüğünü söyledi. File sistemi sayesinde fındıklar doğal olarak olgunlaşıp döküldükten sonra file üzerinden toplanıyor; bu yaklaşım iş gücü ihtiyacını azaltıyor ve hasat sırasında dallardan yapılacak toplamanın neden olduğu zararları sınırlıyor.

Fileler üzerinde biriken ürünlerin hemen türüne göre pataza verilmesi, harman aşamasındaki iş yükünü hafifleten uygulamalardan biri. Doğru kurutma ve nem kontrolü ile depolama süreçlerinin iyi yönetilmesi; küflenme ve aflatoksin oluşumunu azaltarak hem tüketici sağlığını koruyor hem de ürünün uluslararası pazarlardaki güvenilirliğini destekliyor.

eğimli arazilerde uygulama çağrısı:

Uzun, file sistemlerinin yalnızca düz bahçeler için düşünülmemesi gerektiğini belirtti. Bahçenin yapısına uygun şekilde kurulan file sistemleri eğimli arazilerde de uygulanabiliyor ve bu alanlardaki üreticilere de kolaylık sağlıyor. Üreticilere kurulumu ve kullanımı konusunda uygun değerlendirme yapılması çağrısı yapıldı.

İl Müdürü Esra Uzun, desteğin yatırımcılara ve Düzce tarımına hayırlı olmasını diledi ve program kapsamında yürütülen sözleşme süreçlerinin hızla tamamlanacağını ifade etti.

DÜZCE’DE KIRSAL KALKINMA YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINDA FINDIK HASAT FİLESİ DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANAN 16 YATIRIMCIYLA HİBE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.