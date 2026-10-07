Düzce'de fındık ihracatı belirgin şekilde geriledi: AB'ye gönderim yarıya indi

Düzce'den Avrupa Birliği üyesi ülkelere yönelik fındık ihracatında bu yıl ciddi bir düşüş kaydedildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre yılın belirtilen döneminde gönderilen iç fındık miktarı önceki yıla göre belirgin şekilde azaldı.

aylara göre ihracat rakamları:

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerine göre bu yıl ocak ayında 811,7 ton, şubat ayında 1.026 ton, mart ayında 957 ton, nisan ayında 1.667,8 ton, mayıs ayında 839,2 ton, haziran ayında 681,6 ton, temmuz ayında 693,9 ton, ağustos ayında 525,3 ton, eylül ayında 774,51 ton olmak üzere toplam 7 bin 967,01 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.

gerilemenin boyutu ve yerel etkiler:

Karşılaştırma yapıldığında Düzce'den AB ülkelerine 2025 yılında 16 bin 455 ton fındık ihraç edildiği görülüyor; bu verilere göre bu yılki miktarın geçen yıla oranla yarı yarıya gerilediği gözüküyor. Türkiye, fındıkta dünya pazarının %70