Dolar 49,1929 +0,04%
Euro 55,0657 -0,51%
Bist 12.102,63 -2,20%
Altın Gram 6.515,03 -1,62%
EUR/USD 1,1189 -0,65%
Brent Petrol 102,24 +1,65%
--°

Düzce'de fındık ihracatı belirgin şekilde geriledi: AB'ye gönderim yarıya indi

Düzce'den AB ülkelerine ocak-eylül döneminde 7 bin 967,01 ton fındık gönderildi; 2025'teki 16 bin 455 tona kıyasla ihracat yarı yarıya azaldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Düzce'de fındık ihracatı belirgin şekilde geriledi: AB'ye gönderim yarıya indi

Düzce'de fındık ihracatı belirgin şekilde geriledi: AB'ye gönderim yarıya indi

Düzce'den Avrupa Birliği üyesi ülkelere yönelik fındık ihracatında bu yıl ciddi bir düşüş kaydedildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre yılın belirtilen döneminde gönderilen iç fındık miktarı önceki yıla göre belirgin şekilde azaldı.

aylara göre ihracat rakamları:

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerine göre bu yıl ocak ayında 811,7 ton, şubat ayında 1.026 ton, mart ayında 957 ton, nisan ayında 1.667,8 ton, mayıs ayında 839,2 ton, haziran ayında 681,6 ton, temmuz ayında 693,9 ton, ağustos ayında 525,3 ton, eylül ayında 774,51 ton olmak üzere toplam 7 bin 967,01 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.

gerilemenin boyutu ve yerel etkiler:

Karşılaştırma yapıldığında Düzce'den AB ülkelerine 2025 yılında 16 bin 455 ton fındık ihraç edildiği görülüyor; bu verilere göre bu yılki miktarın geçen yıla oranla yarı yarıya gerilediği gözüküyor. Türkiye, fındıkta dünya pazarının %70

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında
images

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez bir araya geldi
images

Hasat ve soğutma denetimleriyle Manisa kırsalında kalite güvenceye alınıyor
images

Köprübaşı’nda tarıma ve su hattına erişimi kolaylaştıran 2,5 kilometre yol yenil...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pendik'te Gazze anması: üçüncü yılda dualar ve dayanışma

AK Parti'den birlik mesajı: Cemil başkana tekrardan 'hoş geldiniz'

Kahyalar Mahallesi'nde hafriyat kazası: 15 yaşındaki yağcı iş makinesinin koluna sıkıştı, iki kişi tutuklandı

Nazilli'de ruhsat ücretleri esnaf lehine yeniden düzenlendi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi