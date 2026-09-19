Düzce’de gaziler anıtpark ve merkez camide dualarla yad edildi

19 Eylül Gaziler Günü, Düzce’de düzenlenen tören ve programlarla anıldı. Törenlere gaziler, gazi ve şehit yakınları, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gün, hem Anıtpark’taki resmi tören hem de Merkez Büyük Camii’ndeki anma programıyla sürdü.

Anıtpark’taki tören:

Anıtpark’ta gerçekleştirilen programda Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Garnizon Komutanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Vali Mehmet Makas, vatan uğruna fedakarca görev yapan gazilerin milletin gurur kaynağı olduğunu belirterek tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Gününü kutladı.

Merkez Büyük Camii’ndeki program:

Düzce Merkez Büyük Camii’nde öğle namazı öncesinde düzenlenen programda şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapıldı. Katılımcılar dualarla şehitleri ve gazileri yad ederken, programda toplumun birlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

Düzce’deki anmalar, ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle paralel olarak gerçekleştirildi ve kentteki törenler hem resmi protokolün hem de halkın katılımıyla tamamlandı. Gerçekleştirilen programlar, gazilerin fedakârlığını anma ve şehitleri saygıyla anma amacı taşıdı.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ, DÜZCE’DE ANITPARK’TA DÜZENLENEN RESMİ TÖREN VE MERKEZ BÜYÜK CAMİİ’NDEKİ KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ VE DUALARLA ANILDI.