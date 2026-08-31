düzce'de gece gündüz süren asfalt seferberliği mahalle yollarını yeniliyor

çalışmaların kapsamı:

Düzce Belediyesi, ulaşım konforunu artırmak ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde eş zamanlı asfalt ve yama çalışmaları yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar, hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın gece-gündüz aralıksız devam ediyor. Belediye, altyapısı tamamlanmış ve trafik yoğunluğu yüksek bölgelere öncelik vererek programını planlıyor.

uygulama ve önceliklendirme:

Yüklenici firma ekipleri tarafından gerçekleştirilen sıcak asfalt serme işlemleri ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü yama ve bakım-onarım çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Bu sayede hem yeni asfalt serimi hem de yüzeydeki bozulmaların hızlı onarımı hedefleniyor. Uygulamada öncelik, altyapı çalışmaları tamamlanan, ulaşım açısından önem taşıyan ve trafik akışının yoğun olduğu güzergâhlara veriliyor; çalışmalar merkez mahallelerden dış mahallelere doğru programlı şekilde ilerliyor.

gerçekleşen asfalt miktarları ve mahalleler:

Sıcak asfalt uygulamaları kapsamında bugüne kadar Kirazlı, Akpınar, Ağa, Karahacımusa, Aziziye, Mergiç, Azmimilli, Darıcı ve Dereli Tütüncü mahallelerinde yaklaşık 12 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise merkez ve çevre mahallelerde, ayrıca Bahçeşehir bölgesinde toplam yaklaşık 3 bin 500 ton asfalt dökerek yüzey bozulmalarını giderdi.

Belediye, yapılan çalışmaları program dâhilinde sürdüreceklerini belirterek, yama çalışmalarının merkez mahallelerden dış mahallelere doğru devam edeceğini bildirdi. Eş zamanlı yürütülen serim ve bakım çalışmaları, ulaşımda sürekliliğin sağlanması ve olası trafik kesintilerinin azaltılması amacını taşıyor.

DÜZCE BELEDİYESİ, ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA KENT GENELİNDEKİ ASFALT VE YAMA ÇALIŞMALARINI EŞ ZAMANLI SÜRDÜRÜYOR. ÇALIŞMALAR GECE-GÜNDÜZ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.