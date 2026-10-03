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Düzce'de güzergâh denetiminde yakalandı: otobüste 88 bin 102 Lyrica hapı

Düzce'de bir otobüs durağındaki operasyonda piyasa değeri yaklaşık 18 milyon TL olan 88.102 Lyrica hapı ele geçirildi, şüpheli R.T. tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 20:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düzce'de güzergâh denetiminde yakalandı: otobüste 88 bin 102 Lyrica hapı

Düzce'de yolcu otobüsünde ele geçirilen sentetik ecza operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, batı illerinden doğu illerine sevkiyat yaptığı değerlendirilen bir şüpheli takip edilerek yakalandı. Operasyon, kent üzerinden geçen otobüsün Anadolu Otoyolu'ndaki dinlenme tesislerinde gerçekleştirildi.

operasyon ve ele geçirilen malzeme:

3 Ekim 2026 günü saat 01.45 sıralarında yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 18 milyon TL olduğu bildirilen 88 bin 102 adet Lyrica sentetik ecza hapı ele geçirildi. Bulunan miktar, yerel dağıtıma yönelik yüksek hacimli bir sevkiyatı işaret ediyor.

şüphelinin yakalanması ve adli süreç:

Yakalanan R.T. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma ve delil incelemesi savcılık gözetiminde sürüyor.

DÜZCE’DE POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 18 MİLYON...

DÜZCE’DE POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 18 MİLYON TL OLAN 88 BİN 102 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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