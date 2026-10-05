Düzce'de hafta sonu üstyapı seferberliği

Üstyapı çalışmaları tamamlanan güzergâhlarda yoğunlaştı:

Düzce Belediyesi ekipleri, hafta sonu boyunca kentin farklı noktalarında asfaltlama ve üstyapı çalışmalarını devam ettirdi. Çalışmaların odağında Kültür, Akınlar, Aziziye ve Karaca Hacımusa mahalleleri yer aldı.

Çalışma kapsamı ve eş zamanlı uygulamalar:

Belediye tarafından yapılan açıklamada, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda asfalt serimlerinin yapıldığı; tamamlanan güzergâhlarda ise yol çizgi ve işaretleme işlemlerinin eş zamanlı olarak yürütüldüğü belirtildi. İhtiyaç tespit edilen cadde ve sokaklarda planlanan program doğrultusunda işlemlerin sürdüğü vurgulandı.

Amaç ve vatandaşlara çağrı:

Yürütülen asfalt uygulamalarıyla yolların ulaşım konforu ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Belediye, çalışmalar nedeniyle oluşabilecek geçici ulaşım aksaklıklarına karşı vatandaşlardan anlayış istedi ve program dahilinde çalışmaların programlı şekilde devam edeceğini duyurdu.

DÜZCE BELEDİYESİ EKİPLERİ, HAFTA SONUNDA DA KENTİN FARKLI NOKTALARINDA ASFALT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ. KÜLTÜR, AKINLAR, AZİZİYE VE KARACA HACIMUSA MAHALLELERİNDE ASFALTLAMANIN YANI SIRA YOL ÇİZGİ VE İŞARETLEME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.