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Düzce’de iki kilometrelik parkurda Zafer Bayramı coşkusu koşuyla yaşandı

Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yaklaşık 2 kilometrelik Zafer Koşusu'na 50 vatandaş katıldı; parkur Kent Park'tan Merkez Park'a uzandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Düzce’de iki kilometrelik parkurda Zafer Bayramı coşkusu koşuyla yaşandı

Düzce'de zafer koşusu coşkuyla tamamlandı

Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Zafer Koşusu, yerel katılımın yüksek olduğu bir spor etkinliğine dönüştü. Organizasyon, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri iş birliğiyle hayata geçirildi.

parkurun rotası ve katılımcı profili:

Koşu, Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi Kent Park mevkiinden start aldı ve Merkez Park'ta son buldu. Katılımcılar yaklaşık 2 kilometrelik parkuru koşarak tamamladı. Etkinlikte toplam 50 sporcu yer aldı ve yarışlar iki kategoride düzenlendi: 13-17 yaş ile 18 yaş ve üzeri.

etkinlik atmosferi ve organizasyon değerlendirmesi:

Farklı yaş gruplarından vatandaşların bir araya geldiği koşuda, Zafer Bayramı'nın coşkusu sporla birlikte yaşandı. Katılımcılar organizasyonun düzenlenişini ve atmosferini olumlu buldu; birçok sporcu böyle anlamlı bir günde yarışmanın onur verici olduğunu belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyon yetkilileri, etkinliğin hem spor bilincini yaygınlaştırma hem de bayram kutlamalarına hareketlilik kazandırma amacını taşıdığını vurguladı. Ayrıca, dereceye giren sporcuların ödüllerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek resmi törenlerde takdim edileceği açıklandı.

Yerel yönetim ile spor kurumlarının ortaklaşa düzenlediği bu tür etkinliklerin, toplumda fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ve bayram ruhunun kalabalıklarla paylaşılması açısından önem taşıdığı ifade edildi.

DÜZCE&#039;DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI&#039;NIN 104. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA ZAFER KOŞUSU...

DÜZCE'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA ZAFER KOŞUSU DÜZENLENDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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