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Düzce'de imam hatip eğitiminin kalite ve koordinasyon gündemi

Düzce'de Gülşen Özer başkanlığında imam hatip müdürleri bir araya gelerek eğitim süreçleri, yürütülen çalışmalar ve planlanan faaliyetleri değerlendirdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Düzce'de imam hatip eğitiminin kalite ve koordinasyon gündemi

toplantının amacı ve katılımcıları:

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında düzenlenen toplantıda, Düzce'deki imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarının müdürleri bir araya geldi. Toplantı, imam hatip okullarında yürütülen eğitim-öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik planların şekillendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Din Öğretiminden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bekir Gürler ile kent genelindeki imam hatip okullarının müdürleri katıldı. Buluşma, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Toplantı Salonunda yapıldı.

değerlendirmeler ve yürütülen çalışmalar:

Görüşmelerde okullardaki mevcut eğitim-öğretim süreçleri ve sahada sürdürülen faaliyetler detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, uygulamada karşılaşılan güçlü yanlar ve geliştirilmesi gereken alanlar üzerine tespitlerde bulundu. Ayrıca, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

önümüzdeki dönem için planlar ve koordinasyon:

Toplantıda kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine özel önem verildi. Müdürler önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ve faaliyetlerin uygulama yöntemleri ile takibine ilişkin görüşlerini paylaştı. Sonuç olarak, eğitimde kaliteyi yükseltmeye ve okullar arası iş birliğini artırmaya yönelik adımların izleneceği vurgulandı.

DÜZCE’DE İMAM HATİP LİSELERİ VE ORTAOKULLARININ MÜDÜRLERİ, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER...

DÜZCE’DE İMAM HATİP LİSELERİ VE ORTAOKULLARININ MÜDÜRLERİ, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER BAŞKANLIĞINDA BİR ARAYA GELDİ. TOPLANTIDA EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ, OKULLARDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER ELE ALINDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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