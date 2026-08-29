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Düzce'de imeceyle özel bireylere istihdam kapısı: DOSKİM için adımlar belirlendi

Düzce'de özel bireylerin istihdamını hedefleyen DOSKİM projesi için DTSO koordinasyonunda toplantı gerçekleştirildi; belediye ve iş insanları destek verdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de imeceyle özel bireylere istihdam kapısı: DOSKİM için adımlar belirlendi

Toplantı ve amaç:

Düzce'de özel bireylerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan DOSKİM (Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi) Projesi için bir istişare toplantısı düzenlendi. Toplantı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) koordinatörlüğünde ve Düzce Belediyesi ev sahipliğinde Kusursuz Kafe'de gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve roller:

Toplantıya Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Yönetim Kurulu Üyeleri, 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kadri Karaman, OSB müdürleri ve hayırsever iş insanları katıldı. Toplantının temel hedefi, projenin uygulanmasına yönelik kararların paylaşılması ve paydaşların katkı taahhütlerinin alınmasıydı.

Projenin durumu ve sonraki aşamalar:

Toplantıda, DOSKİM Projesi'nin uygulanacağı alanın mevcut durumu, hazırlanan mimari proje ve devam eden inşaat süreçleri ele alındı. Katılımcılar, mevcut çalışmaları değerlendirdi ve projenin sonraki aşamalarına ilişkin yol haritası üzerinde görüş birliğine varılmaya çalışıldı. İmece usulüyle hayata geçirilmesi planlanan proje, özel bireylerin çalışma hayatına entegrasyonunu ve istihdamını desteklemesi açısından öncelikli bir sosyal sorumluluk girişimi olarak öne çıkıyor.

Toplantıda, hayırsever iş insanları projenin gerektirdiği desteği sağlayacaklarını ifade etti; bu taahhütlerin, projenin hızlandırılması ve istihdam hedeflerine ulaşılması için önemli olduğu vurgulandı.

Beklentiler ve kapanış:

Katılımcılar, DOSKİM Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte özel bireylere yeni istihdam olanakları sunulmasının ve onların sosyal ile ekonomik hayata daha güçlü bir biçimde katılmasının hedeflendiğini belirtti. Toplantı, projenin Düzce'ye ve projede istihdam edilecek özel bireylere hayırlı olması temennisiyle sonlandırıldı.

DÜZCE’DE ÖZEL BİREYLERİN İSTİHDAMINA KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN DOSKİM...

DÜZCE’DE ÖZEL BİREYLERİN İSTİHDAMINA KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN DOSKİM (DÜZCE ORGANİZE SANAYİ KORUMALI İŞ MERKEZİ) PROJESİ İÇİN İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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