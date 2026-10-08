Düzce'de iş kadınlarıyla güç birliği

DÜİKAD ile iadei ziyaret gerçekleşti

Düzce Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Düzce İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (DÜİKAD) başkanı Serap Küçük ve dernek yönetimiyle bir araya gelerek derneğin çalışmalarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen iadei ziyarette, kentte kadınların iş yaşamındaki konumu ve derneğin yürüttüğü projeler ele alındı.

görüşmede öne çıkan başlıklar:

Toplantıda DÜİKAD yönetimi, derneğin mevcut faaliyetleri ve üyelerin çalışma hayatındaki durumu hakkında Vali Makas’a bilgi verdi. Katılımcılar, iş kadınlarının kent ekonomisine katkıları, yöneticilik süreçlerindeki deneyimler ve derneğin sürdürülebilirlik hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Görüşme samimi bir atmosferde gerçekleşti ve karşılıklı tebriklerle sonlandı.

derneğin kent ekonomisine etkisi:

Vali Makas, DÜİKAD’ın Düzce’de iş kadınlarını ve yöneticileri tek bir çatı altında toplamasının önemine dikkat çekti ve dernek yönetimine çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. Toplantı, yerel düzeyde kadın liderliğinin desteklenmesi ve iş dünyasında kadınların görünürlüğünün artırılması yönünde ortak bir yaklaşımın vurgulanmasıyla tamamlandı.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, EŞİ ELİF MAKAS İLE BİRLİKTE DÜZCE İŞ KADINLARI VE YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ’NE (DÜİKAD) İADEİZİYARETTE BULUNDU.