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Düzce'de kadınlar Konuralp'te cumhuriyet coşkusunu fasıl ile yaşadı

Konuralp Antik Tiyatro çadırında düzenlenen 29 Ekim fasılında, Düzce Belediyesi'nin kadın katılımcıları Cumhuriyet'in 103. yılını müzikle kutladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Düzce'de kadınlar Konuralp'te cumhuriyet coşkusunu fasıl ile yaşadı

fasıl gecesiyle 29 Ekim kutlaması

Düzce Belediyesi'nin Belediye Hizmette, Kadınlar Keşifte programına katılan kadınlar, Cumhuriyet'in 103. yılı anısına Konuralp Antik Tiyatro alanında kurulan çadırda düzenlenen fasıl gecesinde bir araya geldi. Etkinlikte geleneksel Türk müziğinin seçkin örnekleri seslendirildi ve katılımcılar Cumhuriyet marşlarını da coşkuyla söyledi.

etkinlik alanı ve belediye ziyareti:

Programı ziyaret eden Dr. Faruk Özlü, kadınlara hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında alanın önemi ve yürütülecek çalışmalara değindi. Özlü, 'Hanımlarla ilgili programlarımızı çeşitlendirdik. Gündüzleri geziler yapıyoruz. Belli akşamları da burada fasıllar yapacağız. Biz bu antik tiyatroyu yaklaşık 7 yıldır kazıyoruz. Restorasyona başlayacağız. Burası önemli bir destinasyon merkezi olacak. Bu destinasyon merkezini sizlere daha iyi tanıtmak için bu çadırı inşa ettik. Biz istiyoruz ki insanlar yaşadıkları şehirde aynı zamanda eğlenebilsinler, rahatlasınlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel zamanlar geçirmenizi diliyorum'

katılımcı deneyimi ve mesajlar:

Etkinliğe katılan kadınlar, programın hem şehir keşfi hem de sosyal buluşma fırsatı sunduğunu belirtti. Katılımcılar, 'Belediyemizin kadınlara verdiği değeri bir kez daha gördük. Hem şehrimizi keşfediyoruz hem de böyle anlamlı etkinliklerle bir araya geliyoruz. 29 Ekim’i bu şekilde kutlamak bizim için çok özel oldu' ifadeleriyle duygu ve memnuniyetlerini paylaştı. Fasıl ekibinin repertuarı ve samimi sohbetler gecenin sıcak atmosferini güçlendirdi; organizasyon, Konuralp Antik Tiyatro'nun gelecekteki restorasyon ve tanıtım planlarına da vurgu yaptı.

DÜZCE BELEDİYESİ&#039;NİN BELEDİYE HİZMETTE, KADINLAR KEŞİFTE PROGRAMINA KATILAN KADINLAR...

DÜZCE BELEDİYESİ'NİN BELEDİYE HİZMETTE, KADINLAR KEŞİFTE PROGRAMINA KATILAN KADINLAR, CUMHURİYET'İN 103. YILINA ÖZEL DÜZENLENEN FASIL EĞLENCESİNDE BİR ARAYA GELDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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