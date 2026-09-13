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Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangında çatı üzerine düşen itfaiyeci yaralandı

Düzce D-100 kara yolu üzerindeki Düzce Door kapı fabrikasında çıkan yangına müdahale eden 1 itfaiyeci, çatının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 23:58

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 00:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangında çatı üzerine düşen itfaiyeci yaralandı

olayın ayrıntıları:

Düzce D-100 kara yolu üzerinde bulunan Düzce Door isimli kapı üretim fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı ve durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

müdahale ve çatıdaki çökme:

Yangına müdahale eden ekiplerin çalışması sırasında, yanan çatının üzerine düşmesi sonucu 1 itfaiyeci yaralandı. Olayın yaşandığı alanda güvenlik önlemleri alındı ve söndürme çalışmaları başlatıldı.

yaralının durumu:

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı itfaiyeci, sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

DÜZCE’DE MEYDANA GELEN FABRİKA YANGINI SIRASINDA YANGINA MÜDAHALE EDEN 1 İTFAİYECİ...

DÜZCE’DE MEYDANA GELEN FABRİKA YANGINI SIRASINDA YANGINA MÜDAHALE EDEN 1 İTFAİYECİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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