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Düzce'de kapı fabrikasında yangın çıktı

Düzce Door Kapı fabrikasında çıkan yangın kısa sürede yayıldı; çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alev ve yoğun duman şehrin yüksek kesimlerinden görüldü.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 22:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de kapı fabrikasında yangın çıktı

Düzce'de kapı fabrikasında yangın

Düzce merkezindeki üretim tesislerinden Düzce Door Kapı fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın geniş bir bölümünü etkiledi ve çevreye yayıldı. Olay ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

olayın seyri:

Yangın, alevlerin hızla büyümesiyle kısa zamanda geniş bir alana yayıldı. Fabrikadan yükselen yoğun duman ve alevler, şehrin üst kesimlerinden de görülebildi. İlk müdahale bilgilerine göre yangının büyüklüğü bölgedeki dikkati artırdı.

müdahale ve çalışmalar:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekipler alevlere müdahale etmeye devam ederken, yangının söndürülmesi ve yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili daha ayrıntılı bilgiler ve olası etki değerlendirmeleri, ekiplerin müdahalesinin ardından paylaşılacak.

DÜZCE’DE FAALİYET GÖSTEREN DÜZCE DOOR KAPI FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI. KISA SÜREDE BÜYÜYEN YANGIN...

DÜZCE’DE FAALİYET GÖSTEREN DÜZCE DOOR KAPI FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI. KISA SÜREDE BÜYÜYEN YANGIN NEDENİYLE FABRİKA ALEVLERE TESLİM OLURKEN, BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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