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Düzce'de kapı fabrikasında yangın: Özlü can kaybı olmadığını duyurdu

Düzce Door'daki kapı fabrikasında çıkan yangında can kaybı bildirilmedi; Başkan Faruk Özlü, söndürme çalışmalarının bu akşam tamamlanacağını açıkladı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 23:42

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 23:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce'de kapı fabrikasında yangın: Özlü can kaybı olmadığını duyurdu

Düzce Door fabrikasındaki yangına ilişkin başkan özlü'den açıklama

Düzce D-100 kara yolu üzerinde bulunan Düzce Door isimli kapı fabrikasında saat 21.30 sıralarında başlayan yangın sürüyor. Olay yerine giderek çalışmaları yerinde inceleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yangında can kaybı yaşanmadığını ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

söndürme çalışmaları:

Başkan Özlü, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için hızlı şekilde müdahale ettiğini belirtti. İlk ihbarın D-100 kara yoluna yakın bölgeden geldiğini ve bazı görgü tanıklarının belediyeye bildirimde bulunmasıyla ekiplerin bölgeye ulaştığını ifade etti. Özlü, Düzce Belediyesi itfaiye gücünün bölgenin en güçlü ekiplerinden biri olduğunu vurguladı ancak ihbarın geciktiği kanaatinde olduklarını söyledi.

yangının yayılma hızı ve izlenecek yol:

Fabrikanın ahşap ve Amerikan panel üretimi yapıyor olmasının yangının hızlı yayılmasına yol açtığını kaydeden Özlü, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini aktardı. "Fabrika sahiplerine ve Düzce’mize geçmiş olsun diliyorum. Önemli olan can kaybının olmaması. Bir can kaybı yok." dedi. Özlü, söndürme işlemlerinin "inşallah bu akşam tamamlanacağını" belirterek, yangın söndürüldükten sonra uzmanların hasarın ve yangının çıkış sebebinin araştırılacağını bildirdi.

Başkanın verdiği bilgilere göre, olay yerindeki ekipler çalışmaları yoğunlaştırmış durumda ve öncelik personel ve çevre güvenliğinin sağlanması. Yetkililer, söndürme çalışmaları tamamlanana kadar bölgeden uzak durulması çağrısında bulundu.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI FARUK ÖZLÜ&#039;NÜN AÇIKLAMALARI

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI FARUK ÖZLÜ'NÜN AÇIKLAMALARI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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