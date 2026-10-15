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Düzce'de kaza sonrası kalp krizi geçiren Üsküdar başkanvekilinin cenazesi İstanbul'a gönderildi

Düzce'deki kazada yaralanıp kalp krizi sonucu ölen Üsküdar Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce'de kaza sonrası kalp krizi geçiren Üsküdar başkanvekilinin cenazesi İstanbul'a gönderildi

Düzce'de meydana gelen zincirleme kazada yaralanan Üsküdar belediye başkanvekilinin naaşı İstanbul'a uğurlandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan ve sonrasında kalp krizi geçiren Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, kaldırıldığı Düzce'deki özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

hastanedeki taziyeler:

Gültekin'in vefat haberinin ardından Düzce'deki hastaneye çok sayıda protokol üyesi akın etti. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu taziyeleri kabul ederken, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Yeni Parti Düzce Milletvekili Tahir Özcan ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Asbaşkanı Tarık Şebik de hastaneye gelerek başsağlığı dileklerini iletti. Gültekin'in eşi de hastanede yakınlarını karşıladı ve taziyeleri kabul etti.

cenaze işlemleri ve İstanbul'a gönderilişi:

Hayatını kaybeden Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, hastanedeki resmi ve sağlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzce Gasilhanesi'ne götürüldü. Burada gerçekleştirilen yıkama ve hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından naaşı İstanbul'a sevk edildi.

İstanbul'da cenaze töreninin öğle namazı sonrasında düzenlenmesi ve Gültekin'in son yolculuğunun Karacaahmet Mezarlığı'nda yapılması planlanıyor. Yetkililer, törene ilişkin detayların aile ve ilgili kurumlar arasında koordine edilerek netleştirileceğini bildirdi.

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Üsküdar Belediye Başkanvekili Gültekin'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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