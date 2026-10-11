Düzce’de kent meydanından parka uzanan canlı bisiklet buluşması

Düzce'de 450 bisikletçiyle renkli buluşma

Düzce Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Hareketin Adı Bisiklet" etkinliğine şehirden 450 bisiklet kullanıcısı katıldı. Organizasyon, Anıtpark'tan başlayıp yaklaşık 5 kilometrelik bir güzergahı kapsayan turla Merkez Park'ta son buldu ve farklı yaş gruplarından vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Etkinlik rotası ve katılım:

Katılımcılar Anıtpark'tan hareket ederek Merkez Park'a kadar pedal çevirdi. Etkinlikte Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygun ile Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Selim Cicu başta olmak üzere çok sayıda bisiklet tutkunu yer aldı. Organizasyonun amacı, şehirde spor kültürünü yaygınlaştırmak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek olarak açıklandı.

Çekiliş ve hediyeler:

Merkez Park'ta düzenlenen etkinlik sonrası yapılan çekilişte katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. Çekiliş kapsamında 5 bisiklet, 30 kask, 20 top ve 10 spor çantası bisiklet severlere dağıtıldı.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Yalçın, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Spor Şehri Düzce" mottosuna atıfta bulunarak, bu tür etkinliklerin amacı ve belediyenin sağladığı ortam hakkında şunları ifade etti: "Bu etkinlikleri yapmamızın amacı, Belediye Başkanımız Faruk Özlü’nün ’Spor Şehri Düzce’ mottosunu harekete geçirmek, canlandırmak ve alana yaymaktı. Başkanımız bizlere inanılmaz güzel ortamlar sağladı... Bugünkü kalabalığı görünce çok mutlu olduk, bisiklet federasyonu il başkanına ve üyelerine çok teşekkür ederim. Bunu birlikte yaptık, en büyük mutluluğumuz budur."

Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Selim Cicu ise Düzce'yi "bisiklet şehri" olarak nitelendirip etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini vurguladı: "Düzce Türkiye’de bir bisiklet şehridir, sadece pek bilinmiyoruz. Artık bunu yılda bir kez değil sürekli olarak yapmalıyız."

Çekilişle hediyelerini alan katılımcıların keyifli anlarıyla sona eren organizasyon, Düzce'de hareketli yaşamı teşvik etme hedeflerine hizmet etmesi ve bisiklet kültürünü güçlendirmesi bakımından olumlu karşılandı.

DÜZCE BELEDİYESİ HER YAŞTAN VATANDAŞIN SPOR VE HAREKETİ YAŞAM TARZI OLARAK BENİMSEMESİ İÇİN BİRBİRİNDEN ÖZGÜN ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR. GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA DÜZCE’DEKİ AKTİF BİSİKLET KULLANICILARI İLE VATANDAŞLARI BİR ARAYA GETİREN "HAREKETİN ADI BİSİKLET" YÜZLERCE KİŞİNİN KATILIMIYLA RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.