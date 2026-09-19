Düzce’de kentsel dönüşümün yol haritası konuşuldu

toplantı detayları:

Düzce Mutfak Sanatları Merkezinde gerçekleştirilen buluşmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Osman Altınışık bir araya geldi. Toplantı çerçevesinde kentin dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

görüşülen konular:

Delegasyon ile yapılan görüşmede, Düzce için önem taşıyan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili mevcut durum ele alındı. Katılımcılar, devam eden uygulamalar ve planlanan projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu ve sürecin sağlıklı ilerlemesi için koordinasyonun gerekliliğine dikkat çekildi.

teşekkür ve beklentiler:

Toplantı sonunda, şehre yönelik destekleri nedeniyle Hakkı Alp ve Osman Altınışık'a teşekkür edildi; çalışmalarında başarı dilendi. Yerel aktörlerle sürdürülecek görüşmelerin, dönüşümün etkin ve ihtiyaç odaklı biçimde ilerlemesine katkı sağlaması beklendi.

DÜZCE MUTFAK SANATLARI MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞMADA, KENTİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI VE DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER YAPILDI.