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Düzce’de kentsel dönüşümün yol haritası konuşuldu

Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki görüşmede Hakkı Alp ile Osman Altınışık, kentin devam eden ve planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce’de kentsel dönüşümün yol haritası konuşuldu

toplantı detayları:

Düzce Mutfak Sanatları Merkezinde gerçekleştirilen buluşmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Osman Altınışık bir araya geldi. Toplantı çerçevesinde kentin dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

görüşülen konular:

Delegasyon ile yapılan görüşmede, Düzce için önem taşıyan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili mevcut durum ele alındı. Katılımcılar, devam eden uygulamalar ve planlanan projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu ve sürecin sağlıklı ilerlemesi için koordinasyonun gerekliliğine dikkat çekildi.

teşekkür ve beklentiler:

Toplantı sonunda, şehre yönelik destekleri nedeniyle Hakkı Alp ve Osman Altınışık'a teşekkür edildi; çalışmalarında başarı dilendi. Yerel aktörlerle sürdürülecek görüşmelerin, dönüşümün etkin ve ihtiyaç odaklı biçimde ilerlemesine katkı sağlaması beklendi.

DÜZCE MUTFAK SANATLARI MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞMADA, KENTİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI...

DÜZCE MUTFAK SANATLARI MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞMADA, KENTİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI VE DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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