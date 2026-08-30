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Düzce'de Kervan Kavşağı'nda zincirleme çarpışma: 6 araç, 2 yaralı

Düzce'de Kervan Kavşağı'ndan otoban bağlantı yoluna yönelen 6 aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaralandı, ekipler olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:52

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 22:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de Kervan Kavşağı'nda zincirleme çarpışma: 6 araç, 2 yaralı

Düzce'de Kervan Kavşağı'nda zincirleme kaza

Düzce'de Kervan Kavşağı'ndan otoban bağlantı yolu istikametinde meydana gelen çarpışmada 6 araç birbirine girdi. Çarpışmanın etkisiyle bazı otomobiller hurdaya dönerken, bölgede yoğun maddi hasar oluştu.

Kaza ve müdahale:

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kazada 2 kişi yaralandı; yaralılar ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralıların durumuyla ilgili değerlendirme yapıldı.

Yol durumu ve soruşturma:

Kazanın neden olduğu kapanma, araçların bölgeden kaldırılmasının ardından trafiğin normale dönmesiyle sonlandı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kazanın oluş şekline ilişkin çalışmayı sürdürüyor.

DÜZCE’DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

DÜZCE’DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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