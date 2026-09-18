Düzce'de kırsalda yeni umut: üreticiye 100 küçükbaş destek

Destek teslimi ve inceleme:

Düzce’nin Gümüşova ilçesi Halilbey köyünde küçükbaş hayvancılığı yapan İsrafil Çakmak işletmesine, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi" kapsamında 95’i dişi, 5’i erkek olmak üzere toplam 100 küçükbaş hayvan teslim edildi. Teslimat, üreticinin işletmesine doğrudan yapılan desteklerin devamı niteliğinde gerçekleşti.

Yerinde inceleme ve üretici değerlendirmesi:

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun teslimat sırasında işletmeyi ziyaret ederek hayvanları ve bakım koşullarını inceledi. Müdür Uzun, işletmenin mevcut durumu, hayvanların bakım ve beslenme şartları ile üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve proje sürecine dair üreticiyle değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette müdürün vurguladığı temel hedefler arasında işletmelerin güçlendirilmesi, hayvan varlığının artırılması ve kırsalda üretimin sürekliliğinin sağlanması bulunuyor. Esra Uzun’un ifadesiyle: "Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen bu tür projelerle üreticilerimizin hayvan varlığının artırılmasını, işletmelerimizin güçlendirilmesini ve kırsalda üretimin devamlılığının sağlanmasını hedefliyoruz. Üreticimizin işletmesine kazandırılan 100 küçükbaş hayvanın hem kendisine hem de ilimiz hayvancılığına hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum".

Teknik takip ve sürdürülebilir hedefler:

İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından işletmedeki hayvanların sağlık, bakım, besleme ve yetiştiricilik süreçleri düzenli olarak takip edilecek. Yetkililer, üreticilere ihtiyaç duydukları konularda teknik destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Gerçekleştirilen desteğin temel amaçları; yetiştiricinin sürü varlığının güçlendirilmesi, damızlık kapasitesinin artırılması ve küçükbaş hayvancılığının sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine katkı sağlanması olarak özetleniyor. Bu tür doğrudan desteklerin yerel ekonomi ve kırsal kalkınma üzerinde uzun vadeli etkileri olması bekleniyor.

İşletme sahibi ve İl Müdürlüğü arasındaki işbirliği sayesinde, sağlanan hayvanların doğru bakım ve beslemeyle üretime ek değer katması ve bölge hayvancılığına olumlu yansımalar getirmesi hedefleniyor.

DÜZCE’NİN GÜMÜŞOVA İLÇESİNDE “KIRSALDA BEREKET, KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ” KAPSAMINDA ÜRETİCİ İSRAFİL ÇAKMAK’A 95’İ DİŞİ, 5’İ ERKEK OLMAK ÜZERE TOPLAM 100 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TESLİM EDİLDİ.