Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 -1,67%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Düzce'de kırsalda yeni umut: üreticiye 100 küçükbaş destek

Tarım ve Orman Bakanlığı destekli proje kapsamında Gümüşova’da üretici İsrafil Çakmak’a 95 dişi, 5 erkek olmak üzere 100 küçükbaş hayvan teslim edildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Düzce'de kırsalda yeni umut: üreticiye 100 küçükbaş destek

Destek teslimi ve inceleme:

Düzce’nin Gümüşova ilçesi Halilbey köyünde küçükbaş hayvancılığı yapan İsrafil Çakmak işletmesine, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi" kapsamında 95’i dişi, 5’i erkek olmak üzere toplam 100 küçükbaş hayvan teslim edildi. Teslimat, üreticinin işletmesine doğrudan yapılan desteklerin devamı niteliğinde gerçekleşti.

Yerinde inceleme ve üretici değerlendirmesi:

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun teslimat sırasında işletmeyi ziyaret ederek hayvanları ve bakım koşullarını inceledi. Müdür Uzun, işletmenin mevcut durumu, hayvanların bakım ve beslenme şartları ile üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve proje sürecine dair üreticiyle değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette müdürün vurguladığı temel hedefler arasında işletmelerin güçlendirilmesi, hayvan varlığının artırılması ve kırsalda üretimin sürekliliğinin sağlanması bulunuyor. Esra Uzun’un ifadesiyle: "Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen bu tür projelerle üreticilerimizin hayvan varlığının artırılmasını, işletmelerimizin güçlendirilmesini ve kırsalda üretimin devamlılığının sağlanmasını hedefliyoruz. Üreticimizin işletmesine kazandırılan 100 küçükbaş hayvanın hem kendisine hem de ilimiz hayvancılığına hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum".

Teknik takip ve sürdürülebilir hedefler:

İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından işletmedeki hayvanların sağlık, bakım, besleme ve yetiştiricilik süreçleri düzenli olarak takip edilecek. Yetkililer, üreticilere ihtiyaç duydukları konularda teknik destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Gerçekleştirilen desteğin temel amaçları; yetiştiricinin sürü varlığının güçlendirilmesi, damızlık kapasitesinin artırılması ve küçükbaş hayvancılığının sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine katkı sağlanması olarak özetleniyor. Bu tür doğrudan desteklerin yerel ekonomi ve kırsal kalkınma üzerinde uzun vadeli etkileri olması bekleniyor.

İşletme sahibi ve İl Müdürlüğü arasındaki işbirliği sayesinde, sağlanan hayvanların doğru bakım ve beslemeyle üretime ek değer katması ve bölge hayvancılığına olumlu yansımalar getirmesi hedefleniyor.

DÜZCE’NİN GÜMÜŞOVA İLÇESİNDE “KIRSALDA BEREKET, KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ” KAPSAMINDA ÜRETİCİ...

DÜZCE’NİN GÜMÜŞOVA İLÇESİNDE “KIRSALDA BEREKET, KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ” KAPSAMINDA ÜRETİCİ İSRAFİL ÇAKMAK’A 95’İ DİŞİ, 5’İ ERKEK OLMAK ÜZERE TOPLAM 100 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TESLİM EDİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzmir lojistiğin dönüşümünü LOGISTECH'te şekillendirecek
images

Muradiye'de altyapı çalışmaları sırasında su faturalarına yarı fiyat desteği
images

Kilis'te motosiklet kültürü motofest ile öne çıkıyor, sayıları otomobili üçe kat...
images

Yozgat’ın imkanlarını yatırıma ve istihdama dönüştürme hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü